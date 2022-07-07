2022-07-07 17:03:55 Fahiş bilet fiyatlarına para cezası
İstanbul'da polis ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde otogarlarda ve yollardaki tedbirler arttırıldı, helikopter destekli denetim yapıldı. İçişleri Bakanlığının kara yollarında alınacak tedbirlere ilişkin 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek otobüs yoğunluğu sebebiyle "Bayram Yolunda Her Şey Yolunda" sloganıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimlerde emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Otogardaki denetimlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin zabıta ekipleri de yer aldı. Ekipler, durdurulan otobüslerde fahiş bilet fiyatları, biletsiz yolcu, başka firmaya ait yolcu taşıma, yolcu eşyası dışında kargoculuk yapma ve mevzuata uygun olmayan araçla yolcu taşımacılığı konularında incelemelerde bulundu.