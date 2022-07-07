  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
3
Fahiş bilet fiyatlarına para cezası

2022-07-07 17:03:55
Fahiş bilet fiyatlarına para cezası

İstanbul'da polis ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde otogarlarda ve yollardaki tedbirler arttırıldı, helikopter destekli denetim yapıldı. İçişleri Bakanlığının kara yollarında alınacak tedbirlere ilişkin 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek otobüs yoğunluğu sebebiyle "Bayram Yolunda Her Şey Yolunda" sloganıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimlerde emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Otogardaki denetimlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin zabıta ekipleri de yer aldı. Ekipler, durdurulan otobüslerde fahiş bilet fiyatları, biletsiz yolcu, başka firmaya ait yolcu taşıma, yolcu eşyası dışında kargoculuk yapma ve mevzuata uygun olmayan araçla yolcu taşımacılığı konularında incelemelerde bulundu.

#1
Foto - Denetimlere katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Denetim Şube Müdürü Faruk Oğuzhan, yaptığı açıklamada, ilgili kanunun kendilerine verdiği yetki kapsamında bayrama 10-15 gün kala denetimleri başlattıklarını söyledi. Yapılan denetimlerde en çok fahiş fiyattan bilet satışına rastladıklarını dile getiren Oğuzhan, Bakanlığın belirlediği fiyatların üzerinde yolcu taşımacılığı yapan firmalara yaptırım uygulayıp yolcu başına yaklaşık 2 bin lira ceza kestiklerini ifade etti. Bayram öncesi otogarın giriş ve çıkışında artan yoğunluk yüzünden araç kuyruğu oluştu. Seyahat edecekleri otobüslere yetişmekte zorluk yaşayanlar, araçlarından inip yaya olarak yola devam etti. Polis ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde dron destekli trafik denetimi yaptı. Dron kamerası tarafından trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi. Denetimde emniyet kemeri takmayan 10 sürücüye 196’şar lira, araç kullanırken cep telefonu ile konuşan bir sürücüye 427 lira para cezası uygulandı. Kasksız motosiklet kullanan sürücü, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.

Denetimlere katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Denetim Şube Müdürü Faruk Oğuzhan, yaptığı açıklamada, ilgili kanunun kendilerine verdiği yetki kapsamında bayrama 10-15 gün kala denetimleri başlattıklarını söyledi. Yapılan denetimlerde en çok fahiş fiyattan bilet satışına rastladıklarını dile getiren Oğuzhan, Bakanlığın belirlediği fiyatların üzerinde yolcu taşımacılığı yapan firmalara yaptırım uygulayıp yolcu başına yaklaşık 2 bin lira ceza kestiklerini ifade etti. Bayram öncesi otogarın giriş ve çıkışında artan yoğunluk yüzünden araç kuyruğu oluştu. Seyahat edecekleri otobüslere yetişmekte zorluk yaşayanlar, araçlarından inip yaya olarak yola devam etti. Polis ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde dron destekli trafik denetimi yaptı. Dron kamerası tarafından trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi. Denetimde emniyet kemeri takmayan 10 sürücüye 196’şar lira, araç kullanırken cep telefonu ile konuşan bir sürücüye 427 lira para cezası uygulandı. Kasksız motosiklet kullanan sürücü, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.

#2
Foto - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Avrupa Yakası'nda Avcılar ve Kayaşehir, Anadolu Yakası'nda Sancaktepe ve Ataşehir'de bayram tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Mahmutbey ile Çamlıca gişeleri başta olmak üzere kente giriş ve çıkışların yoğun olduğu ana arterler de denetlendi. Şehir genelinde başlatılan denetimlerin 18 Temmuz'a kadar süreceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Avrupa Yakası'nda Avcılar ve Kayaşehir, Anadolu Yakası'nda Sancaktepe ve Ataşehir'de bayram tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Mahmutbey ile Çamlıca gişeleri başta olmak üzere kente giriş ve çıkışların yoğun olduğu ana arterler de denetlendi. Şehir genelinde başlatılan denetimlerin 18 Temmuz'a kadar süreceği öğrenildi.

Dolar kuru yükselirken İslam Memiş'ten tarihi uyarı: Soygun var, sakın...
Ekonomi

Dolar kuru yükselirken İslam Memiş'ten tarihi uyarı: Soygun var, sakın...

Altın ve dolar kurundaki yukarı yönlü hareket devam ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarılar geldi.
Gerçeği açıkladı! O muhtar, ırkçı Ümit'i rezil rüsva etti
Siyaset

Gerçeği açıkladı! O muhtar, ırkçı Ümit'i rezil rüsva etti

Irkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez '4 Afgan 12 yaşındaki Suriyeli kıza tecavüz etti' iddiasını gündeme attı, olayın yaşand..
Türkiye 358 metrede petrol buldu! Bu bir rekor
Gündem

Türkiye 358 metrede petrol buldu! Bu bir rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan petrol kuyularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu...
CAL’da yine azgın azınlık terörü!
Gündem

CAL’da yine azgın azınlık terörü!

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde, iftira kampanyalarıyla son 2 yılda 3 okul müdürünün başını yiyen ekip, şimdi de tezgahlarına boyun eğmeyen yen..
Yine toplu taşıma, yine aynı rezalet! Pembe vagon gelsin bu şerefsizlik bitsin
Gündem

Yine toplu taşıma, yine aynı rezalet! Pembe vagon gelsin bu şerefsizlik bitsin

İstanbul’da yaşanan olayda Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste kadınların fotoğrafını çeken bir erkek otobüsteki diğer yol..
Türkiye'ye tarihi destek! İlan ettiler: Yunanistan vurursa...
Dünya

Türkiye'ye tarihi destek! İlan ettiler: Yunanistan vurursa...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'yi tehdit eden Yunanistan'ın aklını başına alması gerekt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23