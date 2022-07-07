Fahiş bilet fiyatlarına para cezası

Denetimlere katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Denetim Şube Müdürü Faruk Oğuzhan, yaptığı açıklamada, ilgili kanunun kendilerine verdiği yetki kapsamında bayrama 10-15 gün kala denetimleri başlattıklarını söyledi. Yapılan denetimlerde en çok fahiş fiyattan bilet satışına rastladıklarını dile getiren Oğuzhan, Bakanlığın belirlediği fiyatların üzerinde yolcu taşımacılığı yapan firmalara yaptırım uygulayıp yolcu başına yaklaşık 2 bin lira ceza kestiklerini ifade etti. Bayram öncesi otogarın giriş ve çıkışında artan yoğunluk yüzünden araç kuyruğu oluştu. Seyahat edecekleri otobüslere yetişmekte zorluk yaşayanlar, araçlarından inip yaya olarak yola devam etti. Polis ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde dron destekli trafik denetimi yaptı. Dron kamerası tarafından trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi. Denetimde emniyet kemeri takmayan 10 sürücüye 196’şar lira, araç kullanırken cep telefonu ile konuşan bir sürücüye 427 lira para cezası uygulandı. Kasksız motosiklet kullanan sürücü, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.