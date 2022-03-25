  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
15
Faciayı yaşadılar! Dev kayalar köy minibüsünün üzerine düştü

2022-03-25 20:00:22
Faciayı yaşadılar! Dev kayalar köy minibüsünün üzerine düştü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yolcularıyla köye giden minibüsün üzerine karayolundaki yamaçtan kopan kayalar düştü. Olayda 1’i ağır 2 kız öğrenci yaralandı.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesinden aldığı yolcularla ilçeye bağlı Araköy köyüne giden Bekir Tozlu yönetimindeki 29 M 0894 plakalı köy minibüsü karayolunda ilerlerken İncirli-Asma köprü mevkiine geldiğinde dağdan kopan kaya kütleleri üzerine düştü.

Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesinden aldığı yolcularla ilçeye bağlı Araköy köyüne giden Bekir Tozlu yönetimindeki 29 M 0894 plakalı köy minibüsü karayolunda ilerlerken İncirli-Asma köprü mevkiine geldiğinde dağdan kopan kaya kütleleri üzerine düştü.

#2
Foto - Havaların ısınmasıyla birlikte gevşeyen yamaçtan yuvarlanan kayalar, köy minibüsünün camını kırarak diğer tarafından dışarı fırladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte gevşeyen yamaçtan yuvarlanan kayalar, köy minibüsünün camını kırarak diğer tarafından dışarı fırladı.

#3
Foto - Kazada kayalar minibüs içerisinde bulunan M.K. ve K.S.D. isimli kız öğrencileri yaraladı.

Kazada kayalar minibüs içerisinde bulunan M.K. ve K.S.D. isimli kız öğrencileri yaraladı.

#4
Foto - İhbar üzerine bölgeye Jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Yaralı öğrenciler 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından önce Kürtün sonra Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralı öğrenciler 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından önce Kürtün sonra Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

#6
Foto - Olayda kafasına aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan M.K. ameliyata alınırken diğer yaralı K.S.D’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayda kafasına aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan M.K. ameliyata alınırken diğer yaralı K.S.D’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#7
Foto - . Kazayı haber alır almaz beraberinde Vali Yardımcısı Gürkan Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici ile hastaneye giderek burada yetkililerden yaralı öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada,

. Kazayı haber alır almaz beraberinde Vali Yardımcısı Gürkan Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici ile hastaneye giderek burada yetkililerden yaralı öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kürtün Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerimiz hafta sonu izinli olarak köy minibüsü ile evlerine giderken havaların ısınması nedeniyle donma-çözünme olayı sonucu oluşan heyelan nedeniyle dağdan kopan kaya parçalarının araca çarpması nedeniyle çocuklarımızda yaralanma meydana geldi. 2 yaralı çocuğumuz var. 1 tanesinin durumu ağır. Hemen hastaneye getirdik yavrumuzu. Arkadaşlarımız müdahale ediyor. Verdikleri bilgiye göre, kafasında oluşan bir kırık ve kanama söz konusu. Diğer evladımızın durumu çok şükür hafif görünüyor. İnşallah iki yavrumuza da acil şifalar diliyorum, ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.

#8
Foto - Vali Taşbilek, olayın ardından geçici süreliğine ulaşıma kapatılan Gümüşhane-Kürtün-Tirebolu karayolunun kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldığını, uzmanların bölgede yapacağı incelemeden sonra yolla ilgili son kararı vereceklerini de sözlerine ekledi.

Vali Taşbilek, olayın ardından geçici süreliğine ulaşıma kapatılan Gümüşhane-Kürtün-Tirebolu karayolunun kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldığını, uzmanların bölgede yapacağı incelemeden sonra yolla ilgili son kararı vereceklerini de sözlerine ekledi.

#9
Foto - Aynı bölgede 15 gün önce de benzer bir olay yaşanmış, hareket halindeki yolcu minibüsünün üzerine dağdan kopan kaya parçaları düşmüş, sürücünün son anda fark ederek manevra yapmasıyla facianın eşiğinden dönülmüştü.

Aynı bölgede 15 gün önce de benzer bir olay yaşanmış, hareket halindeki yolcu minibüsünün üzerine dağdan kopan kaya parçaları düşmüş, sürücünün son anda fark ederek manevra yapmasıyla facianın eşiğinden dönülmüştü.

#10
Foto - Faciayı yaşadılar! Dev kayalar köy minibüsünün üzerine düştü

Faciayı yaşadılar! Dev kayalar köy minibüsünün üzerine düştü

#11
Foto - Faciayı yaşadılar! Dev kayalar köy minibüsünün üzerine düştü

Faciayı yaşadılar! Dev kayalar köy minibüsünün üzerine düştü

#12
Foto - Faciayı yaşadılar! Dev kayalar köy minibüsünün üzerine düştü

Faciayı yaşadılar! Dev kayalar köy minibüsünün üzerine düştü

#13
Foto - Faciayı yaşadılar! Dev kayalar köy minibüsünün üzerine düştü

Faciayı yaşadılar! Dev kayalar köy minibüsünün üzerine düştü

#14
Foto - Faciayı yaşadılar! Dev kayalar köy minibüsünün üzerine düştü

Faciayı yaşadılar! Dev kayalar köy minibüsünün üzerine düştü

İşte Özlem Gürses'i kapının önüne koyduran o program!
Medya

İşte Özlem Gürses'i kapının önüne koyduran o program!

Halk TV'den kovulan Özlem Gürses'in, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in cezaevinden çıktığı gün yaptığı son yayınla, kanal yönetiminin sabrın..
Rus şirketten 17 ülke için flaş karar! Türkiye de var
Gündem

Rus şirketten 17 ülke için flaş karar! Türkiye de var

Rusya'nın ulusal havayolu şirketi Aeroflot, 7 Nisan'dan itibaren Türkiye dahil 17 ülkeye uçuşların tekrar başlayacağını duyurdu.
Karadeniz'de büyük tehlike! Türkiye 11 gemiyle harekete geçti
Gündem

Karadeniz'de büyük tehlike! Türkiye 11 gemiyle harekete geçti

Ukrayna'nın Rus donanmasına karşı denize bıraktığı mayınlar, Karadeniz için büyük risk oluşturabilir. Tehlikeyi bertaraf etmek için Deniz Ku..
Dost ülkeden Türkiye övgüsü: Ülkemizde etkisi hala görülüyor
Dünya

Dost ülkeden Türkiye övgüsü: Ülkemizde etkisi hala görülüyor

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, Romanya'ya Osmanlıdan çok fazla şeyin miras kaldığını vurgulayarak, günlük yaşamın birçok alanı..
Teknoloji

"ATMACA Füzesi"nin menzili revize edildi

Türk Deniz Kuvvetleri, "ATMACA Gemisavar Füzesi"nin menzilini revize etti. Paylaşılan bilgiye göre "ATMACA", 250 kilometre menzile sahip...
Kokuşmuş magazin mahallesinde seviyesizlik diz boyu! İrem Derici’den büyük rezillik
Gündem

Kokuşmuş magazin mahallesinde seviyesizlik diz boyu! İrem Derici’den büyük rezillik

Kokuşmuş magazin mahallesindeki skandallara bir yenisi daha eklendi. İkinci kez ilişki yaşayan şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, bir kez da..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay