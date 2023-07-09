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Yaşam
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Facianın eşiğinden dönüldü! Tren yolu bu hale geldi

2023-07-09 18:25:25
Facianın eşiğinden dönüldü! Tren yolu bu hale geldi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşanan sel sonrası Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait tren yolu raylarının zemini boşalırken, olayın fark edilmesiyle tren seferleri durduruldu.

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Foto - Facianın eşiğinden dönüldü! Tren yolu bu hale geldi

Bölgede iki gündür devam eden sağanak sonrası Çaycuma-Saltukova arasında bulunan Akyamaç mevkisinde tren yolu raylarının altındaki toprak kaydı. Tren yolu menfez, sanat yapısı işlerinde çalışan inşaat mühendisi Enes Karagöz, yoldan geçerken rayların açıkta ve boşta olduğunu fark etti. Karagöz, olayı 112 ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne bildirdi. Gördüğü manzara karşısında bir şeyler yapması gerektiğini ifade eden Karagöz, "Havaalanına giderken menfezin patladığını fark ettim. Durarak 112 üzerinden AFAD Zonguldak Müdürlüğüne bilgi verdim. Ayrıca jandarmayı aradım. Havaalanı istikametine geçerek Saltukova tren istasyonundan kalkmakta olan trenin önüne çıkıp yolu kapattım. Şükür kimseye bir şey olmadan olası felaketin önüne geçebildim. Doğal afet bölgemizi olumsuz etkiledi, herkese geçmiş olsun" dedi.

#2
Foto - Facianın eşiğinden dönüldü! Tren yolu bu hale geldi

Batı Karadeniz'de etkili olan aşırı sağanak nedeniyle demiryollarında yaşanan heyelan ve rayların zarar görmesi dolayısıyla Karabük-Zonguldak arasındaki demiryolları ulaşımı ikinci bir emre kadar durduruldu.

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