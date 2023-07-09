Facianın eşiğinden dönüldü! Tren yolu bu hale geldi

Bölgede iki gündür devam eden sağanak sonrası Çaycuma-Saltukova arasında bulunan Akyamaç mevkisinde tren yolu raylarının altındaki toprak kaydı. Tren yolu menfez, sanat yapısı işlerinde çalışan inşaat mühendisi Enes Karagöz, yoldan geçerken rayların açıkta ve boşta olduğunu fark etti. Karagöz, olayı 112 ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne bildirdi. Gördüğü manzara karşısında bir şeyler yapması gerektiğini ifade eden Karagöz, "Havaalanına giderken menfezin patladığını fark ettim. Durarak 112 üzerinden AFAD Zonguldak Müdürlüğüne bilgi verdim. Ayrıca jandarmayı aradım. Havaalanı istikametine geçerek Saltukova tren istasyonundan kalkmakta olan trenin önüne çıkıp yolu kapattım. Şükür kimseye bir şey olmadan olası felaketin önüne geçebildim. Doğal afet bölgemizi olumsuz etkiledi, herkese geçmiş olsun" dedi.