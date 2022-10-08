Facebook kötü haberi verdi: ‘Şifreleri çaldırdık’

Meta’nın küresel tehditlerle mücadeleden sorumlu direktörü David Agranovich, “Siber suçlular bu uygulamaların ne kadar popüler olduğunu biliyor ve insanların bilgilerini ve hesaplarını çalmak için benzerlerini yaratıyorlar. Eğer bir uygulama gerçek olamayacak kadar iyiyse, mesela diğer sosyal medya platformlarından çok daha farklı özellikler sunuyorsa dikkatli olmak gerek” dedi. Agranovich, “Facebook şifreleri çalınmış olma ihtimali olan 1 milyon kişinin hepsinin şifre ve kimlikleri çalınmış olmayabilir” yorumunu yaptı.