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Medya
7
Facebook kötü haberi verdi: ‘Şifreleri çaldırdık’

2022-10-08 11:42:50
Facebook kötü haberi verdi: ‘Şifreleri çaldırdık’

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook ile ilgili endişe yaratan bir açıklama, şirket tarafından geldi. ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'de yer alan haberde, Facebook'un 1 milyon kullanıcısını çalınan kullanıcı isimleri ve şifreler konusunda uyardığı aktarıldı. Şirket, risk yaratabilecek 400'den fazla Android ve iOS uygulaması bulunduğunu duyururken, oyunlar, fotoğraf editleme uygulamaları ve benzeri uygulamaların kullanıcıların verilerini çalabildiği de belirtildi.

#1
Foto - Facebook kötü haberi verdi: ‘Şifreleri çaldırdık’

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook ile ilgili endişe yaratan bir açıklama, şirket tarafından geldi.

#2
Foto - Facebook kötü haberi verdi: ‘Şifreleri çaldırdık’

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’de yer alan haberde, Facebook’un 1 milyon kullanıcısını çalınan kullanıcı isimleri ve şifreler konusunda uyardığı aktarıldı. Şirket, risk yaratabilecek 400’den fazla Android ve iOS uygulaması bulunduğunu duyururken, oyunlar, fotoğraf editleme uygulamaları ve benzeri uygulamaların kullanıcıların verilerini çalabildiği de belirtildi.

#3
Foto - Facebook kötü haberi verdi: ‘Şifreleri çaldırdık’

Facebook’un çatı kuruluşu Meta Platforms, “Yaklaşık 1 milyon Facebook kullanıcısını Apple ve Alphabet’in yazılım mağazalarından indirdiği uygulamalar sebebiyle güvenlik riski oluşturduğu konusunda uyaracağız. Bu kullanıcıların kullanıcı adları ve şifrelerinin çalınmış olma ihtimali var” açıklamasını yaptı.

#4
Foto - Facebook kötü haberi verdi: ‘Şifreleri çaldırdık’

Facebook tarafından yapılan açıklamada, “400’den fazla tehlikeli Android ve iOS uygulaması bulduk. Bunlar, kullanım için Facebook şifrelerini istiyor. Bu konuyu Apple ve Google’a ilettik” denildi. Öte yandan risk yaratan uygulamalar arasında fotoğraf düzenleme uygulamaları, oyunlar ve sağlık uygulamalarının büyük çoğunlukta olduğu da kayıtlara geçti.

#5
Foto - Facebook kötü haberi verdi: ‘Şifreleri çaldırdık’

Apple, 400 riski uygulamadan 45’inin kendi platformlarında olduğunu ve kaldırıldığını açıklarken Google da bütün uygulamaları kaldırma kararı alındığını duyurdu.

#6
Foto - Facebook kötü haberi verdi: ‘Şifreleri çaldırdık’

Meta’nın küresel tehditlerle mücadeleden sorumlu direktörü David Agranovich, “Siber suçlular bu uygulamaların ne kadar popüler olduğunu biliyor ve insanların bilgilerini ve hesaplarını çalmak için benzerlerini yaratıyorlar. Eğer bir uygulama gerçek olamayacak kadar iyiyse, mesela diğer sosyal medya platformlarından çok daha farklı özellikler sunuyorsa dikkatli olmak gerek” dedi. Agranovich, “Facebook şifreleri çalınmış olma ihtimali olan 1 milyon kişinin hepsinin şifre ve kimlikleri çalınmış olmayabilir” yorumunu yaptı.

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