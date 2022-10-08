2022-10-08 11:42:50 Facebook kötü haberi verdi: ‘Şifreleri çaldırdık’
ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook ile ilgili endişe yaratan bir açıklama, şirket tarafından geldi. ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'de yer alan haberde, Facebook'un 1 milyon kullanıcısını çalınan kullanıcı isimleri ve şifreler konusunda uyardığı aktarıldı. Şirket, risk yaratabilecek 400'den fazla Android ve iOS uygulaması bulunduğunu duyururken, oyunlar, fotoğraf editleme uygulamaları ve benzeri uygulamaların kullanıcıların verilerini çalabildiği de belirtildi.