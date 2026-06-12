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#1
Foto - Sıcak hava etkisini artırıyor... Yalancı enfeksiyona neden olabilir! Az su içerseniz...

Şener, AA muhabirine, son dönemlerde hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte özellikle 65 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin az su tüketimi sonucu yüksek ateş nedeniyle polikliniklere ve acil servislere başvurduğunu söyledi.

#2
Foto - Sıcak hava etkisini artırıyor... Yalancı enfeksiyona neden olabilir! Az su içerseniz...

Hastalarda "yalancı enfeksiyon" bulguları saptadıklarını anlatan Şener, "Susuz kalmak, kas, eklem ağrısı, mide bulantısı, sürekli uyku hali ve ateş yüksekliğine sebep olabiliyor. Özellikle 65 yaş üzerindeki hasta grubunun dikkat etmesi gerekiyor. Normal insan vücudunun su ihtiyacı 1,5 ya da 2 litredir. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte normalde içtiğimiz suyu 1,5 ya da 2 kat üzerine çıkarmak lazım." dedi.

#3
Foto - Sıcak hava etkisini artırıyor... Yalancı enfeksiyona neden olabilir! Az su içerseniz...

Şener, özellikle 65 yaş ve üstü kişilerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Özellikle 65 yaş üstünün hava sıcaklığının artmasıyla birlikte su tüketimini artırması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Şener, yalancı enfeksiyon bulgularında hastaların ateşlerinin 37,3 ile 38,5 derece arasında seyrettiğini anlattı.

#4
Foto - Sıcak hava etkisini artırıyor... Yalancı enfeksiyona neden olabilir! Az su içerseniz...

Birçok hekimin yüksek ateşe enfeksiyon tedavisi uyguladığını anlatan Şener, şöyle devam etti:

#5
Foto - Sıcak hava etkisini artırıyor... Yalancı enfeksiyona neden olabilir! Az su içerseniz...

"Yapılan tahlillerde kandaki su miktarı az olduğu için bazen enfeksiyon bulgularında yükselmeler görülüyor. Bu oynamalar enfeksiyon olmadan enfeksiyon varmış gibi algılanarak, gereksiz antibiyotik kullanımına ya da gereksiz tetkiklerin yapılmasına neden oluyor. Yaşlı hasta grubunda uykuya meyil, baş ağrısı, bulantı kusma da eşlik edecek olursa yanlışlıkla beyin iltihabı olabilir şüphesiyle görüntülemeler, hastanın belinden su alınması ve ileri kan tetkiklerinin yapılması gerekiyor. Bunun önüne geçilmesi için hastaların susuz kalma bulgularına dikkat edilmesi gerekir. Bunu kişiler de rahatlıkla ayırt edebilir. Eğer dilinizde ve ağzınızda sık kuruma oluyorsa, derilerinizde sertleşme ve pullaşma olduysa beraberinde halsizlik ve susuzluk oluyorsa ve su içtiğinizde bu şikayetleriniz geçiyorsa su tüketiminin az olmasına bağlı bu şikayetleri yaşıyorsunuz demektir."

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