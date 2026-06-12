"Yapılan tahlillerde kandaki su miktarı az olduğu için bazen enfeksiyon bulgularında yükselmeler görülüyor. Bu oynamalar enfeksiyon olmadan enfeksiyon varmış gibi algılanarak, gereksiz antibiyotik kullanımına ya da gereksiz tetkiklerin yapılmasına neden oluyor. Yaşlı hasta grubunda uykuya meyil, baş ağrısı, bulantı kusma da eşlik edecek olursa yanlışlıkla beyin iltihabı olabilir şüphesiyle görüntülemeler, hastanın belinden su alınması ve ileri kan tetkiklerinin yapılması gerekiyor. Bunun önüne geçilmesi için hastaların susuz kalma bulgularına dikkat edilmesi gerekir. Bunu kişiler de rahatlıkla ayırt edebilir. Eğer dilinizde ve ağzınızda sık kuruma oluyorsa, derilerinizde sertleşme ve pullaşma olduysa beraberinde halsizlik ve susuzluk oluyorsa ve su içtiğinizde bu şikayetleriniz geçiyorsa su tüketiminin az olmasına bağlı bu şikayetleri yaşıyorsunuz demektir."