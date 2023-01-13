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Eğitim
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Fabrika gibi okul! Bu yöntemle 2 milyon kazandılar

2023-01-13 15:04:42
Fabrika gibi okul! Bu yöntemle 2 milyon kazandılar

Nevşehir'de meslek lisesi öğrencileri, adeta para basıyor.

#1
Foto - Fabrika gibi okul! Bu yöntemle 2 milyon kazandılar

Nevşehir’de öğrenciler eğitim gördüğü okulda hem öğreniyor, hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Nevşehir Meslek Teknik Anadolu Lisesinde uygulamalı eğitim gören öğrenciler, mobilya imalatında 1 yılda 2 milyon 500 bin lira ciro elde etti.

#2
Foto - Fabrika gibi okul! Bu yöntemle 2 milyon kazandılar

Öğrenciler teorik derslerinin yanında aldıkları uygulamalı eğitim sayesinde geleceğin ustaları olma yolunda ilerliyorlar. Uygulamalı mobilya derslerinde, anasınıfı masaları, dolap ve ihtiyaç duyulan ürünlerin imalatı yapılarak hem eğitim görüyor hem de okulun döner sermaye işletmesi sayesinde para kazanıyor. Lazer kesim makinesi alanında uygulamalı eğitim gören Hüseyin Alacahan, “Şu an kullandığımız makine lazer kesim makinesi. Bu makine bilgisayar destekli çalışıyor. Öncelikle bilgisayarda çizimimizi yapıyoruz. Çizimlerimizi makineye işlendikten sonra belirli ölçülerde parçalarımızı kesiyoruz” dedi.

#3
Foto - Fabrika gibi okul! Bu yöntemle 2 milyon kazandılar

Alacahan, “Kullandığım makine çok güzel bir makine. Liseyi bitirdiğimde lazer kesim makinesini alıp piyasada çalışarak kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Meslek lisesini seçmemde ki amacım, en azından bir meslek sahibi olmak. Bulunduğumuz piyasada özellikle mobilya sektöründe kalifiye elemana ihtiyaç var. Bizlerde lise eğitimimiz bittikten sonra mobilya üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Belki de geleceğin utası olacağız” dedi. Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hem okuyup hem de çalıştığını söyleyen Muhammed Anasüt, “Şuanda ana sınıfı öğrencilerine dolap yapıyoruz. Burada uygulamalı ders görüyoruz ve staj yapıyoruz. Aldığım eğitimin bana birçok avantajı var. Kolumuza altın bilezik takarak burada bir iş sahibi oluyoruz. Ben liseyi bitirir bitirmez dükkân açmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Fabrika gibi okul! Bu yöntemle 2 milyon kazandılar

Nevşehir Meslek Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Dursun ise yaptığı açıklamada ise “Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, 2022 mali yıl içerisinde döner sermaye işletmemiz toplamda 2 milyon 500 bin liralık ciro yapmıştır. Yapılan bu cironun 300 milyonluk kısmı öğretmen payı olarak öğretmenlerimize, 140 bin liralık kısmı da bu işte çalışan öğrencilerimize dağıtılmıştır" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Fabrika gibi okul! Bu yöntemle 2 milyon kazandılar

Okul müdürü Dursun, “Döner sermaye işletmelerinin en büyük amaçlarından biri de okula gelen öğrencilerin, işi işyerinde uygulamalı olarak öğrenmeleri. Bu alanda istekli olan, el becerisi yüksek olan öğrencilerimiz, okulumuzun döner sermaye işletmesinde çalışmaktadır” dedi. 2022 yılında Nevşehir Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nin döner sermaye karının 161 bin 500 lira olduğunu söyleyen Dursun, “170 bin lira devlete vergi ödemesi yaptık. Bunun yanında sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumuna 20 bin liralık pay aktardık” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Fabrika gibi okul! Bu yöntemle 2 milyon kazandılar

2022 yılı içerisinde Nevşehir, Niğde ve Kayseri illerinde bulunan anaokullarının tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Dursun, "Ayrıca Nevşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi gibi kurumların da bir takım ihtiyaçları okulumuz tarafından karşılandı. Nevşehir Organize Sanayi Bölgesinde ki bazı firmaların kalıp ve torna işleri de okulumuz tarafından yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

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