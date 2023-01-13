Fabrika gibi okul! Bu yöntemle 2 milyon kazandılar

Alacahan, “Kullandığım makine çok güzel bir makine. Liseyi bitirdiğimde lazer kesim makinesini alıp piyasada çalışarak kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Meslek lisesini seçmemde ki amacım, en azından bir meslek sahibi olmak. Bulunduğumuz piyasada özellikle mobilya sektöründe kalifiye elemana ihtiyaç var. Bizlerde lise eğitimimiz bittikten sonra mobilya üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Belki de geleceğin utası olacağız” dedi. Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hem okuyup hem de çalıştığını söyleyen Muhammed Anasüt, “Şuanda ana sınıfı öğrencilerine dolap yapıyoruz. Burada uygulamalı ders görüyoruz ve staj yapıyoruz. Aldığım eğitimin bana birçok avantajı var. Kolumuza altın bilezik takarak burada bir iş sahibi oluyoruz. Ben liseyi bitirir bitirmez dükkân açmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.