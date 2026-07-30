  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tüm Fenerbahçeliler merak ediyordu O da olmadı yine... Tüm gözler Aziz Yıldırım yönetiminde... “Bizde hukuk yok onlarda var” diyen hokkabazlara gelsin! Avrupa Komisyonu siyonistlerin piyonu Yangından etkilenen bölgelere kumanya ve su dağıtıyor: Kızılay afetzedelere destek için sahada Keşke yardımlar AHBAP yerine AFAD’a verilseydi! ‘Devlet yok’ diyenleri Maraş’a bekliyoruz F-35'ler peş peşe vuruldu: Füzelerin üzerindeki mesaj gündeme oturdu Malatya’da g..ü açık heykele tepki büyüyor! Pantolon giydirmeye polis müsaade etmedi Tanık olanlar 'Evimiz bir anda cehenneme döndü' diyorlardı... Bölge havadan görüntülendi! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat! Telefonlara acil kodlu mesaj gitti: Gördüğünüz an hemen arayın Akşama ne pişirsem diyenlere: Ana yemek 15 dakikada hazır, mantarlı tavuk, biberli kuskus! İşte o 3 nefis menü
Gündem
7
Yeniakit Publisher
F-35'ler peş peşe vuruldu: Füzelerin üzerindeki mesaj gündeme oturdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

F-35'ler peş peşe vuruldu: Füzelerin üzerindeki mesaj gündeme oturdu

ABD ile İran arasındaki çatışmalar aralıklı olarak devam ediyor. Son olarak F-35 savaş uçaklarının hedef alındığı saldırıda füzelerin üzerindeki mesajlar gündem oldu.

#1
Foto - F-35'ler peş peşe vuruldu: Füzelerin üzerindeki mesaj gündeme oturdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Keşm Adası'nda iki konutun hedef alınmasına misilleme olarak Ürdün'deki Azrak Hava Üssü'ne balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

#2
Foto - F-35'ler peş peşe vuruldu: Füzelerin üzerindeki mesaj gündeme oturdu

İddialara göre üste bulunan F-35 konuşlanma rampaları ile bakım hangarları vurulurken, 3 F-35 savaş uçağı imha edildi, 3 uçak da ağır hasar aldı. Saldırıda teknik personel ile askeri subaylar arasında can kayıpları yaşandığı da bildirildi.

#3
Foto - F-35'ler peş peşe vuruldu: Füzelerin üzerindeki mesaj gündeme oturdu

Saldırıya ilişkin paylaşılan video görüntülerinde, kullanılan füzelerin üzerinde yer alan dini ve siyasi göndermeli yazılar dikkat çekti.

#4
Foto - F-35'ler peş peşe vuruldu: Füzelerin üzerindeki mesaj gündeme oturdu

Mühimmatların üzerinde, "Firavun'a benzeyen çocuk katilleri ile Ebu Leheb'e benzeyen beceriksizler, İbrahim Anlaşmaları'nın mirasçısı olduklarını iddia edemez" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

#5
Foto - F-35'ler peş peşe vuruldu: Füzelerin üzerindeki mesaj gündeme oturdu

Tahran'da basın mensuplarına seslenen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, tırmanan gerilimin kaynağı olarak ABD ve İsrail’in askeri hamlelerini gösterdi.

#6
Foto - F-35'ler peş peşe vuruldu: Füzelerin üzerindeki mesaj gündeme oturdu

Washington’ın uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini savunan Bakan, "Mevcut durumun tek sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri’dir. ABD ve İsrail rejimi, geçtiğimiz yılın Haziran ayında, ardından 9 Mart’ta ve son olarak bir mutabakatın imzalanmasının hemen ardından benzer askeri saldırılar düzenlemiştir. ABD’nin sergilediği davranışlar, hiçbir kural veya yasaya bağlı kalmayan bir mafya yapısını andırmaktadır. Şu an itibarıyla yürürlükte olan herhangi bir ateşkes bulunmamaktadır." şeklinde konuştu. KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası verdi! 1 trilyon liralık dev destek paketi devreye girdi!
Gündem

Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası verdi! 1 trilyon liralık dev destek paketi devreye girdi!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kritik Kabine Toplantısı’nın ardından ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ek..
Yasa ülkenin meclisinde kabul edildi! Siber dolandırıcılar böyle ceza duymadı
Dünya

Yasa ülkenin meclisinde kabul edildi! Siber dolandırıcılar böyle ceza duymadı

Myanmar Meclisi, milyarlarca dolarlık siber dolandırıcılık ve insan ticareti ağlarıyla mücadele etmek amacıyla şüpheli banka hesaplarının 15..
İran basını duyurdu! Irak'taki saldırılarda 4 DMO mensubu hayatını kaybetti
Gündem

İran basını duyurdu! Irak'taki saldırılarda 4 DMO mensubu hayatını kaybetti

İran basını, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran yanlısı Haşdi Şabi güçlerine düzenlediği hava saldırılarında 4 İran Devrim Muhafızları O..
Hastalıklı kafa boş durmuyor! Şimdi de Erdoğan’a "dublör" iftirası
Gündem

Hastalıklı kafa boş durmuyor! Şimdi de Erdoğan’a “dublör” iftirası

Kısa bir süre FBI’de çalışan Sibel Edmonds isimli provokatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “öldüğüne” kadar varan alçak iftira sonrası şimdi de ..
Onlarca belediye başkanı istifa etti! Atatürk’ün mirasını böle böle kaçıyorlar
Gündem

Onlarca belediye başkanı istifa etti! Atatürk’ün mirasını böle böle kaçıyorlar

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, "Bugün itibarıyla 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak amacıyla istifa ett..
CHP'de çözülme depremi! YENİ Parti'ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu!
Gündem

CHP'de çözülme depremi! YENİ Parti'ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu!

CHP'de Özgür Özel yönetimi altında başlayan koltuk kavgaları ve kaos, partide büyük kopuşları da beraberinde getirdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23