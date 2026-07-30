F-35'ler peş peşe vuruldu: Füzelerin üzerindeki mesaj gündeme oturdu

Washington’ın uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini savunan Bakan, "Mevcut durumun tek sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri’dir. ABD ve İsrail rejimi, geçtiğimiz yılın Haziran ayında, ardından 9 Mart’ta ve son olarak bir mutabakatın imzalanmasının hemen ardından benzer askeri saldırılar düzenlemiştir. ABD’nin sergilediği davranışlar, hiçbir kural veya yasaya bağlı kalmayan bir mafya yapısını andırmaktadır. Şu an itibarıyla yürürlükte olan herhangi bir ateşkes bulunmamaktadır." şeklinde konuştu. KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ