F-35'ler peş peşe vuruldu: Füzelerin üzerindeki mesaj gündeme oturdu
ABD ile İran arasındaki çatışmalar aralıklı olarak devam ediyor. Son olarak F-35 savaş uçaklarının hedef alındığı saldırıda füzelerin üzerindeki mesajlar gündem oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ile İran arasındaki çatışmalar aralıklı olarak devam ediyor. Son olarak F-35 savaş uçaklarının hedef alındığı saldırıda füzelerin üzerindeki mesajlar gündem oldu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Keşm Adası'nda iki konutun hedef alınmasına misilleme olarak Ürdün'deki Azrak Hava Üssü'ne balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.
İddialara göre üste bulunan F-35 konuşlanma rampaları ile bakım hangarları vurulurken, 3 F-35 savaş uçağı imha edildi, 3 uçak da ağır hasar aldı. Saldırıda teknik personel ile askeri subaylar arasında can kayıpları yaşandığı da bildirildi.
Saldırıya ilişkin paylaşılan video görüntülerinde, kullanılan füzelerin üzerinde yer alan dini ve siyasi göndermeli yazılar dikkat çekti.
Mühimmatların üzerinde, "Firavun'a benzeyen çocuk katilleri ile Ebu Leheb'e benzeyen beceriksizler, İbrahim Anlaşmaları'nın mirasçısı olduklarını iddia edemez" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Tahran'da basın mensuplarına seslenen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, tırmanan gerilimin kaynağı olarak ABD ve İsrail’in askeri hamlelerini gösterdi.
Washington’ın uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini savunan Bakan, "Mevcut durumun tek sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri’dir. ABD ve İsrail rejimi, geçtiğimiz yılın Haziran ayında, ardından 9 Mart’ta ve son olarak bir mutabakatın imzalanmasının hemen ardından benzer askeri saldırılar düzenlemiştir. ABD’nin sergilediği davranışlar, hiçbir kural veya yasaya bağlı kalmayan bir mafya yapısını andırmaktadır. Şu an itibarıyla yürürlükte olan herhangi bir ateşkes bulunmamaktadır." şeklinde konuştu. KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ
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