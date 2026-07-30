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12 bin yıllık geçmişi var Buğdayın atası siyezin hasadı başladı

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AA Giriş Tarihi:

12 bin yıllık geçmişi var Buğdayın atası siyezin hasadı başladı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi bulunan ve "buğdayın atası" olarak bilinen coğrafi işaret tescilli siyez buğdayı hasat ediliyor.

#1
Foto - 12 bin yıllık geçmişi var Buğdayın atası siyezin hasadı başladı

Siyez buğdayının "anavatanı" olarak kabul edilen İhsangazi'de üreticiler, ekim ayında toprakla buluşturdukları ürün için hasat mesaisine başladı.

#2
Foto - 12 bin yıllık geçmişi var Buğdayın atası siyezin hasadı başladı

İlçede çiftçilik yapan Sabahattin Ciğerci, bu yıl yaklaşık 100 dönüm alanda siyez ekimi yaptıklarını söyledi. Ciğerci, "Hasat bu sene verimli. Şu anda da biçerdöverle hasadımızı sürdürüyoruz." dedi.

#3
Foto - 12 bin yıllık geçmişi var Buğdayın atası siyezin hasadı başladı

Üretici Yasin Ciğerci de siyez buğdayının doğal koşullarda yetiştirildiğini belirtti.

#4
Foto - 12 bin yıllık geçmişi var Buğdayın atası siyezin hasadı başladı

Buğdayın yetişme sürecinde sulama yapılmadığını dile getiren Ciğerci, "Ekim ayında siyez buğdayımızı toprakla buluşturduk.

#5
Foto - 12 bin yıllık geçmişi var Buğdayın atası siyezin hasadı başladı

Bugün de hasadını yapıyoruz. Ekimden sonra büyüme aşamasında tamamen kar ve yağmur suyuyla kendini besliyor, ayrıyeten sulama yapmıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir durum." dedi.

#6
Foto - 12 bin yıllık geçmişi var Buğdayın atası siyezin hasadı başladı

Ciğerci, "Hasattan sonra kendi taş değirmenimizde işleyip siyez unu, bulguru, eriştesi, makarnası, galetası üretiyoruz.

#7
Foto - 12 bin yıllık geçmişi var Buğdayın atası siyezin hasadı başladı

Bu ürünleri işlenmiş, katma değerli şekilde Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

#8
Foto - 12 bin yıllık geçmişi var Buğdayın atası siyezin hasadı başladı

Son yıllarda siyeze ilginin arttığını belirten Ciğerci, şunları söyledi:

#9
Foto - 12 bin yıllık geçmişi var Buğdayın atası siyezin hasadı başladı

"Elimizde 12 bin yıllık bir siyez buğdayı var. Atalarımız bize bir emanet bırakmış. O emanete sahip çıkıyor, yaşatmaya devam ediyoruz.

#10
Foto - 12 bin yıllık geçmişi var Buğdayın atası siyezin hasadı başladı

İhsangazi'de siyez turizmini de geliştirmeye çalışıyoruz. Her sene yurt dışından incelemeye geliyorlar. Siyezin turizmini de yaparak İhsangazi'ye farklı bir ekonomik değer katıyoruz.

#11
Foto - 12 bin yıllık geçmişi var Buğdayın atası siyezin hasadı başladı

Artık siyezi sadece bir buğday olarak görmüyoruz. Onu kültürel bir miras olarak görüyor ve bu mirası yaşatıyoruz."

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