F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

Bu, önümüzdeki yarım yüzyıl boyunca hem kendi gemilerimizi tasarlayıp üretip bakımını yapacağımız, hem de Amerika Birleşik Devletleri’nden ve bu gemiyi satın alacak diğer ülkelerden gelen gemilerin bakımını yapabileceğimiz anlamına geliyor. Gelişmeler tabi ki zaman alır, yarın sabah yapılmayacak, planlama sadece iki veya üç yıl sürüyor ve bundan sonra başlangıç maliyetlerimiz ve bir sonraki aşamaya geçme imkanımız olacak . Ama bu, izin verirseniz yeni bir döneme dair bir algıdır Sayın Hadjinikolaou, “gidip raftan satın alırım” algısı değil. Bunu arkamızda bırakmamız gerekiyor ve bu aynı zamanda Yunan gemi inşa endüstrisini de bir patlamaya sürükleyecek ve ona bir iş bulduktan sonra gerekli olan şeylerle ilgilenmesine olanak sağlayacak teknik bilgi sağlayacaktır. Denizde otonom gemiler, deniz altında otonom gemiler, mevcut gemilerimizin onarımı. Yapılması gereken çok fazla iş var.