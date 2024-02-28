F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. DENDIAS:Cevap, siyasette nadiren karşılaşılan bir durumdur, Bay Hadjinikolou. Bana Silahlı Kuvvetlerin maaşından memnun olup olmadığımı sordunuz. Cevap kesin bir hayırdır. Hayır, memnun değilim. Ne onlar memnun, ne de hiçbir Rum memnun. Dolayısıyla bir yandan neden bu seviyede olduğumuzu görmemiz gerekiyor, bu anlaşılabilir bir durum. Zaten Yunan kamu sektörünün çok büyük bir kısmı ülkeye sağladığı hizmete göre eksik ücret alıyor. Sadece bu hizmet, kelimenin tam anlamıyla, ulusal çıkarların hizmetinde sıklıkla kaybedilen yaşamın sunulmasını da içeriyor. Dolayısıyla ücret, büyük teklifle orantısız olamaz. Hayat meselesi hiçbir zaman eşitlenemez, açıkça söylemek gerekirse, bu… Ödeneklerde, son olarak Yunan devletinin verildiği şekilde başarısız olduğu ve olumsuz işleyişinin sona erdiği Filo düzeyinde küçük düzeltmeler yapmaya çalışıyoruz.