  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
35
F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

2024-02-28 00:18:47
F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın F-35 savaş uaçklarına ilişkin gelen bir soruya net cevap verememesi Atina'da tartışmalara neden olurken gündeme oturdu.

#1
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

ABD Kongresi Türkiye’ye 40 adet F-16 Blok 70 satışı ve 79 adet F-16 Viper için onay verirken, Yunanistan’da opsiyonlarla 40 adet F-35 satışı için düğmeye basılmıştı. Yunanistan, ABD ile F-35 konusunda görüşmelerini hızlandırdı. Savunma Bakanı Nikos Dendias, Gazeteci N. Hatzinikolaou’nun Real Fm 97.8 Radyo’sunda sorularını yanıtladı.

#2
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

Tolga Özbek’in haberine göre; Dendias’a, Yunanistan’da muhalefetin Türkiye’ye F-16, Yunanistan’a F-35 verilmesinin ‘diplomatik bir zafer değil’ yaklaşımı soruldu.

#3
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

Bakan Dendias, “Türkiye’nin savunma teçhizatını ABD’den temin etmesi konusu hem Türkiye’yi hem de ABD’yi ilgilendiren bir konu. Yunanistan’ın her zaman yüksek sesle dile getirdiği şey, savaş malzemelerinin Türkiye’ye transferinin Amerika ve NATO çıkarlarına hizmet edip etmediğine ABD’nin egemen bir şekilde karar vermesi gerektiğidir, çünkü bu onların meselesidir.

#4
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

Yunanistan ile ABD arasındaki ikili ilişkilere gelince, bugün gezegenin ihraç edilen en modern savaş uçağı olan F -35’in tedarikinin, Yunan Hava Kuvvetlerinin tüm ülkelere karşı üstünlüğünü koruduğunu düşünüyorum” diye cevapladı.

#5
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

İşte o röportaj:

#6
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. HATZINIKOLAOU: F-35’in tedarikine geçmeden önce, F-16’nın Türkiye’den tedariki üzerinde duracağım ve komşu ülkeden herhangi bir taahhüt, ABD’den bir direktif var mı? Türkler, F-16’yı bir NATO müttefikine karşı, yani Yunanistan’a karşı kullanabilir mi?

#7
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. DENDIAS: Bunu ilk verdiğim yanıtın bağlamına dahil etmeme izin verin. ABD’nin çıkarı ne? Yunanistan’ın başka bir ülke tarafından tehdit edilmesi ABD’nin çıkarına mı? Türkiye’nin adını verip suçlamayalım. NATO üyesi en önemli ülke olan ABD’nin kendisine silah sağladığı başka bir NATO üyesi ülke var mı? Bu ABD’nin çıkarlarına yardımcı oluyor mu? Benim naçizane fikrime göre cevap hayır. Buna göre ABD, savaş malzemesi tedarikinin müttefik ülkelere karşı yönlendirilmemesini ve bu malzemelerin ABD’nin ve ABD’nin liderlik ettiği ittifakın çıkarlarını ipotek altına almamasını sağlamalıdır.

#8
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. HATZINIKOLAOU: Size soruyorum çünkü bugün Kathimerini’de Dışişleri Bakanlığı’ndan ilgili kongre komitelerine gönderilen ve kamuya açıklanmayacak gizli bir mektup olduğunu görüyorum. Burada F-16’ların yalnızca özel amaçlı kullanılması şartı var. İttifakın amaçları doğrultusunda ve aşırı uçuşlar için uygulanmaması durumunda, Dışişleri Bakanlığı sorunun çözümü için girişimlerde bulunmaya kararlıdır. Bu makalenin herhangi bir dayanağı var mı? Size soruyorum çünkü Bayan Bakoyanni’nin dün SKAI’de yazılı bir taahhüt olmayacağını söylediğini duydum.

#9
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. DENDIAS:Bilmiyorum ve dinleyicilerinizi yanıltmak istemem. Ancak naçizane kanaatimce, Türkiye’yi sadece ABD’nin değil, İttifak ülkelerinin de silah sistemlerini kullanma yönünde doğru kararlar almasına yönlendirecek koşulların bulunmasının ABD açısından akıllıca olacağını söyleyebilirim. Ve ancak İttifak Devletleri, örneğin Büyük Britanya bunları sağlıyor. İttifak içinde üretilen silahların müttefiklere karşı kullanıldığı anlaşılmıyor. En azından bana göre öyle değil. Mantığın ötesinde.

#10
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. HATZINIKOLAOU: Sayın Bakan, tam olarak ne satın alacağız? Mektupta 40 kadar F-35’ten bahsediliyor. Ne kadar satın alacağımızı biliyoruz ve ayrıca bize biraz açıklama yapmanızı istiyorum çünkü her uçağın fiyatı ve bu fiyatın neleri kapsadığı konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. Uçak, uçak ekipmanı dahilse veya sonradan ayrıca ödenecekse…

#11
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. DENDIAS:Yunan Silahlı Kuvvetlerinin bir gündemi var. “2030” dediğimiz gündem, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin tamamının ve kullandıkları silah sistemlerinin büyük bir kısmının tamamen reformdan geçirilmesini ifade ediyor.

#12
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

Yunan Silahlı Kuvvetlerinin hızla yeni ve karmaşık bir döneme girme girişimi. Bu özel uçak, F-35 söz konusu olduğunda, kesinlikle başlangıç aşamasındayız. Prensip olarak Yunan vergi mükelleflerinin parasına mutlak saygımız var. Bütün bunlar ucuza gelmiyor. Çok pahalı.

#13
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

Dolayısıyla ne kadar tedarik edileceği, hangi konfigürasyonda olacağı, yani hangi silah sistemi, parametreler, yeteneklerle olacağı konusuna Havacılık Genelkurmay Başkanlığı’nın ve nihayetinde Hava Kuvvetleri’nin karar vereceği bir konu. Ne kaç adet, ne de hangi silahlarla olduğunu belirtebilecek kişi ben değilim, çünkü biz gezegende egemen güç olmayı istemiyoruz, temel bir doktrini olan bir ülkeyiz, doktrinimiz saldırı değil caydırıcılıktır. . Doktrinimize ve bizi tehdit edenin yeteneklerine göre bizim nelere sahip olacağımızı ve sahip olacağımız sistemin hangi yeteneklere sahip olacağını bu mantıkla belirlememiz gerekiyor.

#14
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. HATZINIKOLAOU: Sayın Bakan, bu miktarın 8,5 milyar olduğunu duyduk. Neler dahildir?

#15
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. DENDIAS:Hiçbir fikrim yok Bay Hadjinikolaou, miktarlardan bahseden herkes çok büyük bir hata yapıyor çünkü bu henüz mevcut değil.

#16
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. HATZINIKOLAOU: Evet, tüm bunların havada kaldığını söylüyorsunuz.

#17
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. DENDIAS: Kesinlikle. Çok net bildiğim ve saygı duymam gereken şey, Yunan halkının birikmiş birikiminin bana ayırmama izin verdiği mali marjdır ve buna uçaklar, yeni fırkateynler ve diğer sistemler için dikkat ediyorum. Bir de şunu ekleyeyim, yerli üretimimizi geliştirmeye çok ihtiyaç var , öylece satın alamayız.

#18
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. HATZINIKOLAOU:Bu konuya geleceğim Sayın Bakan, bir süre F-35 üzerinde duracağım, internette yürütülen bu “savaş” hakkında okuduğum birçok ve çeşitli şey arasında bazıları var. “Belki de F-35’ler Yunan Hava Kuvvetleri’ne uygun değildir” dedi ve bu konuda yorumunuzu istiyorum.

#19
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. DENDIAS: F-35 var olan en gelişmiş platformdur. F-16 ile iş birliği potansiyellerini çok iyi biliyoruz. Bunu neden bildiğini bana söyler misin? Bunu biliyoruz çünkü İsrail zaten buna sahip ve yapıyor. Dolayısıyla Hava Kuvvetlerimizin sahip olduğu mevcut sistemlerle nasıl çalışabilecekleri konusunda tam bilgi sahibiyiz. Yani bu anlamda muhteşem bir platform. Ama tekrar söylüyorum, yerel süper güç rolünü üstlenmiyoruz, kimseyle silahlanma yarışına girmiyoruz, caydırıcılık istiyoruz, egemenliğimizi savunma yeteneği istiyoruz, bu bizim sınırımız, daha fazlası değil, hiçbir şey değil. bundan daha az.

#20
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. HATZINIKOLAOU:Fırkateynlere geliyorum. Son yıllarda basının elinden düşen tüm hükümetlerin maalesef çeşitli nedenlerle terk ettiği yerli savunma sanayinin güçlendirilmesi ihtiyacından bahsetmiştiniz. Sizlere sormak istediğim bu anlaşma tam olarak ne sağlıyor, hangi zaman diliminde hayata geçecek ve faydaları neler olacak?

#21
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. DENDIAS:Sayın Hadjinikolaou, öncelikle Yunan Donanması bizim ebedi tarihi gururumuzdur, filomuzun hiçbir zaman mağlup edilmediğini hatırlatırım. Bu hem caydırıcılık doktrininin hem de ülkemizin Doğu Akdeniz’de oynamak istediği rolün gerekli bir unsurudur. Gezegendeki en büyük ticaret filosuna sahibiz, donanma olmadan yapamayız. Donanma krizden dolayı çok geride kaldı. Filodaki acil modern gemi ihtiyacının karşılanması için çok hızlı ve cesur adımlar atıldı; esas olarak üç Belharra’nın (fırkateyn) satın alınmasından bahsediyorum .

#22
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

Ama bu hiçbir şekilde yeterli değil, geri kalan gemilerimiz 40 yaş ve üzeri, dolayısıyla bir sonraki aşamaya ihtiyacımız var. Bundan sonraki aşama, benim naçizane fikrimce, yine yurtdışından hazır bir şeyler almaya gittiğimiz bir aşama olamaz. Tartışmanın bize sağladığı şey, ilk tartışma aşamasındayız , bazı şeyleri abartmak istemiyorum ama bu önemli çünkü Amerikan tarafı bunu kabul etti ve bizim gerekçemiz ve olasılığımız, teknenin uygun olması için ortak tasarım yapmaktır. bizim ihtiyaçlarımız için ve ABD Donanmasının kendi ihtiyaçları için onlarca inşa edeceği yeni Constellation tipinde 7 adede kadar fırkateyni Yunanistan’da üretmek.

#23
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

Bu, önümüzdeki yarım yüzyıl boyunca hem kendi gemilerimizi tasarlayıp üretip bakımını yapacağımız, hem de Amerika Birleşik Devletleri’nden ve bu gemiyi satın alacak diğer ülkelerden gelen gemilerin bakımını yapabileceğimiz anlamına geliyor. Gelişmeler tabi ki zaman alır, yarın sabah yapılmayacak, planlama sadece iki veya üç yıl sürüyor ve bundan sonra başlangıç maliyetlerimiz ve bir sonraki aşamaya geçme imkanımız olacak . Ama bu, izin verirseniz yeni bir döneme dair bir algıdır Sayın Hadjinikolaou, “gidip raftan satın alırım” algısı değil. Bunu arkamızda bırakmamız gerekiyor ve bu aynı zamanda Yunan gemi inşa endüstrisini de bir patlamaya sürükleyecek ve ona bir iş bulduktan sonra gerekli olan şeylerle ilgilenmesine olanak sağlayacak teknik bilgi sağlayacaktır. Denizde otonom gemiler, deniz altında otonom gemiler, mevcut gemilerimizin onarımı. Yapılması gereken çok fazla iş var.

#24
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. HATZINIKOLAOU:Yunanistan ve Türkiye’nin ABD’den aldığı bu mektuplarda öngörülen emirler uygulandığında havadaki dengemiz nasıl şekillenecek? Bu çok önemli bir sorudur.

#25
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. DENDIAS:Bunu söylemem hiç hoş değil, Ege’nin karşı tarafından övünmek gibi algılanabileceği için, bugün ve o dönemde bile Yunan Hava Kuvvetleri’nin prensipte insan gücüne dayandığına, aynı zamanda da hava kuvvetlerine dayandığına inanıyorum. Yunan vergi mükelleflerinin borçları nedeniyle sahip olduğumuz ve sahip olacağımız gemiler, tam bir üstünlük demek yerine, mutlak bir önleme olasılığına sahip olacak.

#26
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. HATZINIKOLAOU: Şimdi Silahlı Kuvvetler halkından da bahsettiniz, pilotlarımızdan da bahsettiniz, kısaca birkaç yıl içinde yedi yeni fırkateynimiz olacak, yani bir konu modern silahlar, bir diğeri de uzman personel. Silahları başarıyla yönetin. Size, Silahlı Kuvvetler personelinin maaşından memnun olup olmadığınızı ve burada istasyonun e-postasında gördüğüm kadarıyla çok sayıda ve yoğun olan taleplerini nasıl karşılamayı planladığınızı sormak istiyorum.

#27
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. DENDIAS:Cevap, siyasette nadiren karşılaşılan bir durumdur, Bay Hadjinikolou. Bana Silahlı Kuvvetlerin maaşından memnun olup olmadığımı sordunuz. Cevap kesin bir hayırdır. Hayır, memnun değilim. Ne onlar memnun, ne de hiçbir Rum memnun. Dolayısıyla bir yandan neden bu seviyede olduğumuzu görmemiz gerekiyor, bu anlaşılabilir bir durum. Zaten Yunan kamu sektörünün çok büyük bir kısmı ülkeye sağladığı hizmete göre eksik ücret alıyor. Sadece bu hizmet, kelimenin tam anlamıyla, ulusal çıkarların hizmetinde sıklıkla kaybedilen yaşamın sunulmasını da içeriyor. Dolayısıyla ücret, büyük teklifle orantısız olamaz. Hayat meselesi hiçbir zaman eşitlenemez, açıkça söylemek gerekirse, bu… Ödeneklerde, son olarak Yunan devletinin verildiği şekilde başarısız olduğu ve olumsuz işleyişinin sona erdiği Filo düzeyinde küçük düzeltmeler yapmaya çalışıyoruz.

#28
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

Ayrıca yine söylüyorum, her zaman bütçe çerçevesinde neler yapılabileceği konusunda da uzun vadeli bir tartışma yürütüyoruz. Ancak Yunan Silahlı Kuvvetleri personeli, şunu da açıkça ifade etmek isterim ki, kendi erzaklarını mülahazaya bağlı kılmıyorlar. Ancak biz Yunan devleti olarak bu büyük teklifi değerlendirerek doğru değerlendirmeyle ilerlemek zorundayız. Eğer ekonomimiz olağanüstü bir hızla büyürse, büyüyor ve mali durum bugün iyileştiği oranda iyileşirse, önümüzdeki yıl değil, öngörülebilir gelecekte önemli bir iyileşme elde edebileceğimizi umuyorum. Ama yarın sabah için söz verebileceğim bir şey değil.

#29
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. HATZINIKOLAOU:Dinleyici bir arkadaşım bana şunu söyledi: “Son birkaç gündür internette çeşitli kişilerin Amerikalıların F-35’leri kilitleyip ileri götüremeyeceği yönünde yorumlarını okuyorum”. Yani istediğimiz zaman kullanamamak.

#30
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. DENDIAS: Ben de size karşı dürüst olmak için okuyorum. Her zaman bilirsiniz, her şeyde, özellikle de çok gelişmiş bir yazılımda, aynı zamanda karmaşık bir komplo da vardır. Gerçekte elbette, bir ülkeden gelişmiş bir sistem satın aldığınızda, size tam olarak ne satacağını, onu size “kilitleyeceğini” değil, size hangi yetenekleri vereceğini belirleyen bu ülkedir. Size sistemin 0’ünü veya bundan daha azını mı verecek? Bu Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereye tabi olacaktır.

#31
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. HATZINIKOLAOU:Daha önce uçağın konfigürasyonu ve ekipmanı hakkında söylemiştiniz.

#32
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. DENDIAS: Kesinlikle, kesinlikle.

#33
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. HATZINIKOLAOU:Dolayısıyla bu bir müzakere meselesidir.

#34
Foto - F-35 savaş uçakları kilitlenebilir mi? 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

N. DENDIAS:Kesinlikle. Ayrıca acele etmemeliyiz. Biz en gelişmişini istiyoruz. Bugün var olanı istemiyoruz. Yarın ne olursa olsun isteriz çünkü F -35 de gelişen bir uçaktır . Morfolojik olarak dışarıdan aynı görüntüyü verebilir ama bu aynı sistemlere sahip olduğu anlamına gelmez, aynı radara sahip olduğu anlamına gelmez, aynı yazılıma sahip olduğu anlamına gelmez. Yani Yunan Hava Kuvvetleri için uçak sayısından daha önemli olan, uçağın konfigürasyonu , hangi yeteneklere sahip olacağıdır. Sayın Hatzinikolaou, neden uçak mantığından platform mantığına geçmek zorundayız? F-35 bir platformdur. Bugün dünyada uçan herhangi bir şeyle karşılaştırıldığında çok sayıda yeteneğe sahiptir.

Sağa sola ahkam kesiyordu... Kadirov'un ülkesinde Kur'an yakmanın cezası bakın neymiş!
Dünya

Sağa sola ahkam kesiyordu... Kadirov'un ülkesinde Kur'an yakmanın cezası bakın neymiş!

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını ifade özgürlüğü sayan İsveç’e tehditler savuran Çeçenistan’ın kukla lideri Ramazan Kadirov, k..
Yıkanmadan yatağa giren bu hastalıklara hazır olsun
Sağlık

Yıkanmadan yatağa giren bu hastalıklara hazır olsun

Kanada Dermatologlar Enstitüsü, yatmadan önce yıkanmayan kişilerin bir çok rahatsızlığa ve hastalığa davetiye çıkardığını belirtip, insanlar..
5 saatlik zorlu çalışma! Elazığ'daki maden göçüğüyle ilgili detay ortaya çıktı
Gündem

5 saatlik zorlu çalışma! Elazığ'daki maden göçüğüyle ilgili detay ortaya çıktı

26 Şubat Pazartesi günü Elazığ'da meydana gelen maden göçüğüyle ilgili bir detay ortaya çıktı.

İYİ Parti Mansur Yavaş'ın ipliğini pazara çıkardı! Listeyi paylaştılar: Ankara'yı giderayak parsel parsel satıyor
Siyaset

İYİ Parti Mansur Yavaş'ın ipliğini pazara çıkardı! Listeyi paylaştılar: Ankara'yı giderayak parsel parsel satıyor

CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim, meydanlarda siyasilerin birbirlerine sert çıkışlarıyla ateşlenirken; İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz..
Camiyi müzeye çevirdiler!
Dünya

Camiyi müzeye çevirdiler!

Komünist Çin yönetimi, Doğu Türkistan’daki kültür soykırımını hızlandırdı. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde İslamı tamamen silmek isteyen Peki..
Akşener ile CHP’li kadın arasında ağır tartışma! 'DEM’e teşekkür ediyorsunuz bize küfür!'
Siyaset

Akşener ile CHP’li kadın arasında ağır tartışma! 'DEM’e teşekkür ediyorsunuz bize küfür!'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu desteklemediği için tepki gösteren CHP’li kadına cevap ve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23