Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili beklenen açıklama!
İsmail Kartal'ı ikna edemeyen Oğuz Çetin, Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle ikna olan İsmail Kartal için ilk açıklamasını yaptı.
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İsmail Kartal'ı ikna edemeyen Oğuz Çetin, Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle ikna olan İsmail Kartal için ilk açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi sonlandırılmış ve deneyimli çalıştırıcının takımın başında olduğu duyurulmuştu. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili açıklama geldi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı sonrası istifa eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, görevine devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamayla İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu duyurdu.
İsmail Kartal'ı istifa kararından vazgeçirmek adına süreci yöneten en önemli isimlerden Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili açıklamada bulundu.
HT Spor'a konuşan Oğuz Çetin, "Her şey yolunda, gayet güzel. İsmail Hocamız burada." ifadelerini kullandı. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin 11.30'da yapacağı antrenmanda takımın başında olacak.
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