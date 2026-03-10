F-16 hamlemiz Yunanistan’ı tutuşturdu: “Tek patron Türkiye” diyerek itiraf ettiler

  • İSTANBUL
Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik F-16 hamlesi Yunan basınında geniş yer buldu.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-16 savaş uçağı, KKTC’deki Ercan Havalimanı’na intikal etti. Yunan basını bu gelişmeyi yakından takip etti. Başta devlet televizyonu ERT olmak üzere tüm Yunan basınında, “Türk Savunma Bakanlığı’nın ‘gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacağını’ belirtmesi” başlıklara taşındı. “Türkiye daha fazla hamle olasılığını açık bıraktı” yorumları yapıldı.

Efimerida Ton Sintakton gazetesi Ankara'nın hızına dikkati çekti. Bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ziyaret etmesi beklenen Macron ve Miçotakis'e gönderme yapıldı. “Türk jetleri, adaya Miçotakis ve Macron’dan önce ulaştı” manşeti atıldı.

Proto Thema gazetesi, “Ankara’dan, Kıbrıs’ta ilk ve son sözün kendisinde olduğunu ve gerektiğinde Kıbrıs'taki askeri varlığını artırabileceğini göstermek isteyen son derece sembolik bir siyasi hamle” yorumunu yaptı.

To Vima gazetesi, Türkiye’nin adada 40 bin askerinin bulunduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası gelişmelerden bağımsız olarak Türkiye’nin adada koruyucu veya garantör güç olarak hareket etmeye devam edeceği mesajını verdiğini belirtti.

