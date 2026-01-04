EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat!

8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olduğu için EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışan için "kademeli emeklilik" umudu yeniden canlandı. Masadaki yeni formül; 2000-2008 arası girişliler için yaş ve prim dengesini yeniden kuruyor. İşte statüye göre erken emeklilik planı... EYT düzenlemesi ile yaş şartı kalkarken, bir gün veya bir ay farkla bu hakkı kaçıranlar için "kademeli emeklilik" modeli üzerinde teknik çalışmalar sürüyor. 2026 yılına girilmesiyle birlikte torba yasa beklentileri artarken, özellikle 2000 sonrası sigorta girişi olan SSK ve Bağ-Kur'lular için yaş şartının esnetilmesi planlanıyor.