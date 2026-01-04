  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat!

8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olduğu için EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışan için "kademeli emeklilik" umudu yeniden canlandı. Masadaki yeni formül; 2000-2008 arası girişliler için yaş ve prim dengesini yeniden kuruyor. İşte statüye göre erken emeklilik planı... EYT düzenlemesi ile yaş şartı kalkarken, bir gün veya bir ay farkla bu hakkı kaçıranlar için "kademeli emeklilik" modeli üzerinde teknik çalışmalar sürüyor. 2026 yılına girilmesiyle birlikte torba yasa beklentileri artarken, özellikle 2000 sonrası sigorta girişi olan SSK ve Bağ-Kur'lular için yaş şartının esnetilmesi planlanıyor.

#1
Foto - EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat!

KİM, NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK? İŞTE MASADAKİ YENİ FORMÜL Yeni sistem, sigortalılık başlangıç tarihine göre "kademeli bir yaş indirimi" öngörüyor. Masadaki bilgilere göre öne çıkan tablolar şu şekilde: -SSK'lılar (4A): 7000 prim gününü tamamlayanlar için kademeli geçiş. Kısmi emeklilikte ise 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün şartı ile yaş haddinde indirim bekleniyor.

#2
Foto - EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat!

-Bağ-Kur'lular (4B): Prim eşitleme düzenlemesiyle 9000 olan prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi ve esnafa 5 yıl erken emeklilik yolu açılması hedefleniyor. -Küçük Esnaf: Yanında 10 kişiden az çalışan bulunan işletme sahipleri, 7200 günle daha erken emeklilik hakkına kavuşabilecek.

#3
Foto - EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat!

KADIN VE EV HANIMLARINA ÖZEL AYRICALIK Düzenleme sadece tarihle sınırlı kalmıyor, sosyal güvenceyi artıracak özel maddeler de içeriyor: -Doğum Borçlanması Genişliyor: Üç çocuğa kadar borçlanma hakkı (toplam 2160 gün) ile kadınların emeklilik yaşı ciddi oranda öne çekilecek.

#4
Foto - EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat!

-Ev Hanımı Primi: Aile ve Gençlik Bankası üzerinden ev hanımlarının ödeyeceği isteğe bağlı primlerin üçte birini devlet karşılayacak.

#5
Foto - EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat!

YAŞ ŞARTI TAMAMEN KALKACAK MI? Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre, yaş şartının EYT'deki gibi tamamen sıfırlanması beklenmiyor. Ancak 1999-2008 arası sigorta başlangıcı olanlar için yaş sınırının kademeli olarak aşağı çekilmesi (örneğin 50-52 yaş gibi basamaklar) en güçlü senaryo olarak duruyor.

#6
Foto - EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat!

GÖZLER TBMM VE TORBA YASADA EYT'yi kıl payı kaçıranların kaderini belirleyecek olan kademeli emeklilik düzenlemesinin, önümüzdeki aylarda Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni torba yasa maddeleri arasında yer alıp almayacağı merakla bekleniyor. Düzenleme yasalaştığında, 2000 sonrası sigorta girişi olanlar için emeklilik tarihinde 5-7 yıla varan avantajlar oluşabilecek.

#7
Foto - EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çok sayıda gözaltı var! Q Yatırım Bankası’na operasyon
Gündem

Çok sayıda gözaltı var! Q Yatırım Bankası’na operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, finans dünyasının merkezine bomba gibi düşen dev bir soruşturmanın düğmesine bastı.
Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!
Gündem

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!" başlıklı yazısı...
ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı
Dünya

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Çin’e yapacağı ilk resmî ziyaret öncesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için öyle ifadeler kulland..
Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu
Gündem

Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu

“Latif Erdoğan’ın kaleme aldığı bu sarsıcı yazı, FETÖ’nün yıllar boyunca din kisvesi altında ördüğü sahte maneviyat perdesini, Mesihlik heze..
Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı
Gündem

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., tutuklandı. ..
Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), “Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı” gerekçesiyle iki yıllık bağı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23