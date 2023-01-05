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Ekonomi
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EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

2023-01-05 07:38:19
EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

EYT'de yüksek maaş ve tazminat formülünün detayları ortaya çıktı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine göre ilk etapta prim ve sigortalılık süresi tamam olan 2,25 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı elde edecek. Yeni yılda asgari ücretli çalışan 8 bin 507 lira net maaş alırken, çalışmaya devam eden asgari ücretli EYT’lilerin maaşı da netleşti. EYT’lilere her ay asgari ücretten 638 lira daha fazla maaş yatacak. EYT’liler ayrıca emekli-yaşlılık aylığı ve kıdem tazminatı da alacak. Böylece emeklilikten sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenler 3 önemli avantaj elde edecek. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

EYT'de yüksek maaş ve tazminat formülü ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'yaş şartı'nı tamamen kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm rotasını çizdi. EYT'ye tabi olacaklar prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.

#2
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

EYT düzenlemesi ile emekli olabilmek için aşağıdaki 3 şartı tamamlamak gerekiyor: 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması Prim gününü tamamlamak Sigortalılık süresini doldurmak. 8 Eylül 1999 öncesi 4A kategorisinde SSK'lıların prim günü hem erkekte hem kadında 5.000 gündü. Kadınlarda sigortalılık süresi 20 yıl erkeklerde ise 25 yıldı.

#3
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

4B-4C kategorisinde Bağ-Kur ve emekli sandığında ise prim günü kadınlarda 7.200 gün erkeklerde 9.000 gündü. Sigortalılık süresi yine kadınlarda 20 yıl erkeklerde ise 25 yıldı.

#4
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

Bu şartları tamamlayan 2,25 milyon EYT'li var. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup bu şartları henüz tamamlamayan ise yaklaşık 3,45 milyon kişi var. Bu kişilerde belirtilen sigortalılık süresini tamamladıkları anda emekli olabilecek.

#5
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

ÇALIŞAN EYT’LİNİN MAAŞI ARTACAK Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, EYT’deki son gelişmeleri yazdı: Asgari ücretli bir çalışan ocak ayında ‘8 bin 507 lira’ net maaş elde edecek. EYT yasası çıkıp emekli olarak aynı işyerinde çalışmaya devam eden asgari ücretlilerin net maaşı ise 9 bin 145 lira olacak. EYT’liler; 2023’te hem aylık emekli maaşı kazanmaya hak kazanacak, hem işyerinden kıdem tazminatı almaya hak kazanacak hem de eğer çalışmaya devam ederlerse emekli olmayan (aynı brüt ücrete sahip) diğer çalışanlara göre daha fazla net maaş alacaklar. Asgari ücretli emekliler her ay, 638 lira daha fazla net maaşı banka hesaplarında görecekler.

#6
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

2023’te brüt asgari ücret aylık 10.008 lira... “Tüm asgari ücretliler için brüt ücret aynı iken ‘emekli asgari ücretliler’ neden daha yüksek net maaş alacak?” diye sorulacaktır haliyle... Açıklayalım...

#7
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

İŞTE NEDENİ Brüt ücret üzerinden; emekli olmayan çalışanlardan yüzde 15 oranında sigorta primleri (14 işçi SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigortası primi) kesilirken, emekli çalışanlardan ise yüzde 7.5 oranında sigorta primi kesiliyor. Emekli çalışanlardan kesilen sigorta primi oranı yarı yarıya daha az... Bu da net maaşa direkt etki ediyor, emekli (asgari ücretli) çalışanın brüt maaşından daha az sigorta primi (750,60 lira) kesildiğinden net maaşı da daha yüksek hesaplanacak.

#8
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

(Emekli olmayan asgari ücretliden kesilecek sigorta primleri toplamı ise 1.501 lira) Asgari ücretlilerin ücret bordrolarında gelir vergisi son bir yıldır kesilmiyor artık. Emekli (asgari ücretli) çalışanların bordrolarında gelir vergisi (113 lira) kesilecek olsa da, sigorta prim kesintisindeki avantajlı durumları bu vergiyi de telafi ederek daha yüksek (aylık 638 lira) net maaş almalarını sağlayacak.

#9
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

İŞVEREN PAYINDA İYİLEŞTİRME BEKLENİYOR Çalışanların ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren payı tarafında bu kez emekliler aleyhine bir oran söz konusu… Normalde brüt ücret üzerinden yüzde 15.5 oranında (20.5- 5 puan teşvik) sigorta primi ve yüzde 2 oranında işsizlik sigortası primi, toplam 17.5 oranında (işveren payı) hesaplanırken, emekli çalışanlar için hesaplanan sosyal güvenlik destek primi (SGDP) işveren payı oranı ise yüzde 24.5.

#10
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek EYT’lileri ve işverenlerini teşvik amacıyla, EYT yasasının devreye girmesiyle birlikte işveren sigorta prim yükünde de indirim planlanıyor. Muhtemelen EYT yasasının devreye girmesiyle, bu işveren prim desteği de devreye girecektir.

#11
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

3 AVANTAJDAN FAYDALANACAK Yaşlılık-emeklilik maaşı bağlanması için çalışanın öncelikle işinden ayrılması gerekiyor. EYT’li çalışanlar yasa çıkıp emeklilik için işyerlerine dilekçe verdiklerinde kıdem tazminatını da hak eder. Kıdem tazminatını işverenler tek seferde ödemek zorundalar. Ancak işçi ve işverenin karşılıklı rızası ile kıdem tazminatı taksitle ödenebilir.

#12
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

İşyerlerindeki EYT’li çalışan sayısının artmasıyla beraber zorlanabilecek işverenlere Kredi Garanti Fonu destekli kredi imkânı için de çalışmaların yapıldığı belirtiliyor.

#13
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

Emeklilikten sonra aynı işyerinde çalışmaya (işverenin de talebiyle) devam edecek EYT’liler üç avantajdan aynı anda yararlanabilecekler: 1- Tekrar işe başladıklarında işyerlerinden çalışma karşılığı aylık ücret alacaklar. 2- Devletten emekli-yaşlılık aylığı alacaklar. 3- Geçmiş çalışmalarının karşılığı toplu ödeme-kıdem tazminatı almış olacaklar.

#14
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

KİMLER YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALACAK? Sabah gazetesinin aktardığına göre EYT'ye tabi olanlar da temelde bütün emekliliğe hak kazanmışlar gibi prim gün sayısının çok olmasına bağlı olarak değil SGK'ya bildirilen prime esas kazanca göre maaş alacak. Yani brüt maaşı yüksek olanlar daha fazla emekli maaşı alacak.

#15
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

Bütün çalışma hayatı asgari ücret üzerinden bildirilenler ise daha düşük maaş alacak. Burada üç ayrı hesaplama yapıldığı için tüm kazançlar önem kazanıyor. Yani son yıllar değil ilk çalışma hayatınızdan bu güne kadar tüm kazançlarınıza bakılıyor.

#16
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla nedeniyle; bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olan hak sahipleri daha yüksek emekli maaşı alacak.

#17
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

EYT'Lİ EMEKLİLİK İÇİN İSTİFA EDİNCE TAZMİNAT HAKKI DA KAZANACAK EYT yasası ile emekli olacakların merak ettiği konulardan bir diğeri maaş dışında tazminat hesabı oldu. EYT yasasına tabi olacakların önemli bir kısmı mevcut durumda çalışıyor.

#18
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası emeklilik başvurusu için karar aldıklarında tazminat hakları da doğacak. Normalde istifa eden için tazminat hakkı bulunmuyor.

#19
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

Ancak bunun istisnası olarak emeklilik hakkı doğan ve başvuran çalışan için tazminat hakkı doğuyor. Daha açık ifadeyle emeklilik için işten ayrılacak bir EYT'li istifa eden EYT'li tazminat hakkı kazanacak. Burada işçinin ihbar tazminatı hakkı bulunmazken kıdem tazminatı ödemesi yapılıyor.

#20
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

SON BRÜT MAAŞ TAZMİNAT İÇİN DOĞRUDAN BELİRLEYİCİ OLACAK Kıdem tazminatı son brüt maaş üzerinden çalışılan sürenin tamamına göre hesaplanıyor. Burada her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen memur zam oranı aynı zamanda kıdem tazminatı tavanına da yapılan zammı belirliyor.

#21
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

TEMMUZ ZAMMI SONRASI KIDEM TAZMİNAT TAVANI 15 BİN 371 TL OLDU Temmuz memur zammı sonrası en yüksek kıdem tazminatı 15.371 lira oldu. Bu tavan Ocak yeniden yükselecek. Ocak 2023'te memurlar için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 8. Bunun üzerine Temmuz dönemindeki toplu sözleşme zammı üzerindeki enflasyon farkı da eklenerek yeni zam oranı belirlenecek.

#22
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

KIDEM TAZMİNATI İÇİN DAMGA VERGİSİ VAR Yasalara göre kıdem tazminatından sadece damga vergisi alınabiliyor. Hak sahibine kıdem tazminatı tek seferde ve nakit olarak banka yoluyla ödeniyor.

#23
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

TAZMİNAT HESABI GİYDİRİLMİŞ ÜCRET İLE YAPILIYOR Tazminat hesabı yapılırken son brüt maaş dikkate alınıyor. Ancak brüt maaş hesabına sadece kazanç değil yıl içindeki ödemeler katılıyor.

#24
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

Buna giydirilmiş brüt ücret deniliyor. Bu ücret belirlenirken düzenli olan ödemeler dikkate alınıyor.

#25
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor ancak ikramiye, yemek parası, kıyafet parası, görev tazminatı, kasa tazminatı gibi düzenli ödemeler brüt ücrete eklenerek prime esas kazancı artırıyor.

#26
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

KESİNTİLER TOPLAMI 1.501 TLNET ASGARİ ÜCRET 8.506 TL

#27
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

Örneğin brüt maaşı 10.008 lira olan bir işçiye her yıl 2 dini bayramda da maaş ikramiyesi verildiğini varsayalım.

#28
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

Bu işçinin brüt ücreti şöyle hesaplanıyor:Brüt ücret : 10.008 TLBrüt ikramiye: 20.016 TLÜcrete eklenecek aylık ikramiye: 20.016/12= 1.668 TL

#29
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

Giydirilmiş brüt ücret: 11.676 TLBu hesaba göre işçinin tazminatı brüt asgari ücret olan 10.008 liradan değil 11.676 lira üzerinden hesaplanacak.

#30
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

TAZMİNAT HESABI YIL, AY, GÜN OLARAK YAPILIYOR Tazminat hesaplanırken işçinin çalıştığı tüm zamanlar yıl, ay, gün hesabı olarak dikkate alınıyor. Asgari ücret üzerinden işçinin tazminatını hesaplayalım. Bu işçinin 10 yıl 5 ay ve 15 gün çalışmış olduğunu varsayalım.

#31
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

Giydirilmiş brüt ücret: 11.676 TL10 yıllık tazminat: 116.760 TL5 aylık tazminat: (11.676/12)X5 = 4.865 TL15 günlük tazminat : (11.676/360)x15 = 486,5 TLToplam tazminat: 122.111,5 TL

#32
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

2022 ASGARİ ÜCRET İLE TAZMİNAT HESABI Yine daha anlaşılabilir olmak adına yukarıda hesabını yaptığımız işçi üzerinden 2022 asgari ücret ile tazminat hesabını yapalım. Temmuz zammı sonrası 2022 asgari ücret net 5.500,35 TL, brüt 6.471 TL olarak uygulandı.

#33
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

2022 Brüt asgari ücret: 6.471 TLBrüt ikramiye: 12.942 TLÜcrete eklenecek aylık ikramiye: 12.942/12= 1078,5 TLGiydirilmiş brüt ücret: 7.579,5 TL

#34
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

Bu hesaba göre işçinin tazminatı brüt asgari ücret olan 6.471 liradan değil 7.579,5 lira üzerinden hesaplanacaktı. Bu az önceki örnekteki gibi 10 yıl 5 ay ve 15 gün çalışmış olduğunu varsayalım.Giydirilmiş brüt ücret: 7.579,5 TL10 yıllık tazminat: 75.975 TL5 aylık tazminat: (7.579,5/12)X5 = 3.158,12 TL15 günlük tazminat : (7.579,5/360)x15 = 315,81 TLToplam tazminat: 79.448,93 TL

#35
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

OCAK ZAMMI İLE TAZMİNAT FARKI HESABI 42 BİN 500 TL'Yİ AŞTI 2023 ve 2022 asgari ücretleri kullanarak yaptığımız bu hesaplamalara göre asgari ücret üzerinden maaş alan 10 yıl 5 ay ve 15 gün çalışmış bir işçi yeni yılda emeklilik başvurusu yapıp işinden ayrılırsa 42 bin 663 TL daha fazla tazminat elde edecek.

#36
Foto - EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…

EYT'Lİ İLK MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK? Emekli maaşları için süreç hak sahibinin başvuru tarihi itibariyle başlıyor. Ancak emekli maaşı hesaplaması dilekçenin verildiği aydan sonraki ay başından itibaren yapılıyor.

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