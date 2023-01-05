2023-01-05 07:38:19 EYT’li herkes yararlanabilecek! Çift maaş detayı…
EYT'de yüksek maaş ve tazminat formülünün detayları ortaya çıktı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine göre ilk etapta prim ve sigortalılık süresi tamam olan 2,25 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı elde edecek. Yeni yılda asgari ücretli çalışan 8 bin 507 lira net maaş alırken, çalışmaya devam eden asgari ücretli EYT’lilerin maaşı da netleşti. EYT’lilere her ay asgari ücretten 638 lira daha fazla maaş yatacak. EYT’liler ayrıca emekli-yaşlılık aylığı ve kıdem tazminatı da alacak. Böylece emeklilikten sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenler 3 önemli avantaj elde edecek. İşte tüm detaylar...