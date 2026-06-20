Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!
Türkiye'de düşük bütçeyle alınabilecek en az yakan benzinli ve dizel otomobiller belli oldu. İşte en az yakan otomobiller...
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Türkiye'de düşük bütçeyle alınabilecek en az yakan benzinli ve dizel otomobiller belli oldu. İşte en az yakan otomobiller...
Küresel piyasalarda yaşanan fiyat dalgalanmaları, otomobil kullanıcılarını yakıt tasarrufu sağlayan modellere yöneltmeye devam ediyor.
Motor hacmi ve teknik donanım açısından verimlilik sunan araçlar, işletme maliyetlerini düşürmek isteyen sürücüler için öncelikli tercih haline geldi.
Otomotiv sektörü uzmanlarına göre, araç tercihinde yalnızca yakıt tüketim verilerine değil, aynı zamanda aracın bakım maliyetleri ve güvenlik donanımlarına da bakılması sürdürülebilirlik açısından önem taşıyor.
İşte en az yakan otomobillerin 2026 verilerine göre güncel listesi:
EN AZ YAKAN OTOMOBİLLER (BENZİNLİ)
Peugeot 208
Volkswagen Yeni Polo / Polo 1.0 TSI
Skoda Scala
Opel Corsa Elegance
Kia Stonic
Skoda Fabia
Citroen C3
Dacia Sandero 1.0 TCE
DÜŞÜK MOTOR GÜCÜNE SAHİP BENZİNLİ OTOMOBİLLER Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP
Kia Picanto 1.2 MPI
Mitsubishi Space Star (Mirage)
EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLER Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi
BMW 116d
Toyota Corolla 1.4 Dizel/ kaynak: haber7
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