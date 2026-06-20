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Otomotiv
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Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

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Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

Türkiye'de düşük bütçeyle alınabilecek en az yakan benzinli ve dizel otomobiller belli oldu. İşte en az yakan otomobiller...

#1
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

Küresel piyasalarda yaşanan fiyat dalgalanmaları, otomobil kullanıcılarını yakıt tasarrufu sağlayan modellere yöneltmeye devam ediyor.

#2
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

Motor hacmi ve teknik donanım açısından verimlilik sunan araçlar, işletme maliyetlerini düşürmek isteyen sürücüler için öncelikli tercih haline geldi.

#3
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

Otomotiv sektörü uzmanlarına göre, araç tercihinde yalnızca yakıt tüketim verilerine değil, aynı zamanda aracın bakım maliyetleri ve güvenlik donanımlarına da bakılması sürdürülebilirlik açısından önem taşıyor.

#4
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

İşte en az yakan otomobillerin 2026 verilerine göre güncel listesi:

#5
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

EN AZ YAKAN OTOMOBİLLER (BENZİNLİ)

#6
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

Peugeot 208

#7
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

Volkswagen Yeni Polo / Polo 1.0 TSI

#8
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

Skoda Scala

#9
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

Opel Corsa Elegance

#10
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

Kia Stonic

#11
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

Skoda Fabia

#12
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

Citroen C3

#13
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

Dacia Sandero 1.0 TCE

#14
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

DÜŞÜK MOTOR GÜCÜNE SAHİP BENZİNLİ OTOMOBİLLER Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP

#15
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

Kia Picanto 1.2 MPI

#16
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

Mitsubishi Space Star (Mirage)

#17
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLER Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi

#18
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

BMW 116d

#19
Foto - Yakıtı resmen kokluyorlar: En az yakan benzinli otomobiller belli oldu!

Toyota Corolla 1.4 Dizel/ kaynak: haber7

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