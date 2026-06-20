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Ünlü markette satılan meyvelerde büyük skandal: Petrol bulaşmış

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Ünlü markette satılan meyvelerde büyük skandal: Petrol bulaşmış

Fransa genelindeki Carrefour mağazalarında satılan bazı organik şeftali ve nektarinlerde, petrol türevi mineral yağ bulaşması şüphesi üzerine acil bir geri çağırma kararı alındı. Uzmanlar, hidrokarbon türevi kimyasallar içerdiği değerlendirilen ürünlerin tüketilmemesi konusunda tüketicileri uyarırken, belirli parti numarasına sahip meyvelerin mağazalara iade edilmesi çağrısı yapıldı. Kimyasal kirlenmenin kaynağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Fransa'nın gıda güvenliği platformu süreci yakından takip ediyor.

#1
Foto - Ünlü markette satılan meyvelerde büyük skandal: Petrol bulaşmış

Fransa’da Carrefour markası altında satılan bazı organik şeftali ve nektarinler, petrol türevi mineral yağ bulaşması şüphesi nedeniyle geri çağrıldı. Fransız resmi geri çağırma platformu Rappel Conso’da yer alan bilgilere göre, söz konusu ürünler 16 Haziran 2026 tarihinde ülke genelindeki Carrefour mağazalarında satışa sunuldu.

#2
Foto - Ünlü markette satılan meyvelerde büyük skandal: Petrol bulaşmış

Carrefour tarafından yapılan açıklamada, geri çağırma kararına gerekçe olarak "olası kimyasal bulaşma" gösterilmiş ve bu durumun petrol ve fosil yakıtların işlenmesiyle elde edilen hidrokarbon türevi mineral yağlardan kaynaklandığı belirtildi. Bulaşmanın kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

#3
Foto - Ünlü markette satılan meyvelerde büyük skandal: Petrol bulaşmış

Geri çağırma işlemi, içinde dört adet meyve bulunan Carrefour Bio markalı organik şeftali ve nektarin paketlerini kapsıyor. Uzmanlar, belirtilen parti numaralarına sahip ürünlerin tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Bu ürünleri satın alan kişilerin, meyveleri Carrefour mağazalarına iade ederek ücret geri ödemesi talep edebileceği bildirildi.

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