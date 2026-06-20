Ünlü markette satılan meyvelerde büyük skandal: Petrol bulaşmış
Fransa genelindeki Carrefour mağazalarında satılan bazı organik şeftali ve nektarinlerde, petrol türevi mineral yağ bulaşması şüphesi üzerine acil bir geri çağırma kararı alındı. Uzmanlar, hidrokarbon türevi kimyasallar içerdiği değerlendirilen ürünlerin tüketilmemesi konusunda tüketicileri uyarırken, belirli parti numarasına sahip meyvelerin mağazalara iade edilmesi çağrısı yapıldı. Kimyasal kirlenmenin kaynağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Fransa'nın gıda güvenliği platformu süreci yakından takip ediyor.