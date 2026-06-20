Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Dünya Kupası’ndan elenmemizin ardından Montella’dan “pes” dedirten açıklama

Futbolcuların hırsını övgüye boğan ancak teknik ekibin sorumluluğuna dair tek bir öz eleştiri dahi getirmeyen Montella, "İki maçta 65 şut var, topla oynamayı söylemiyorum bile" sözleriyle, istatistiklerin skora yansıyamamasındaki kendi payını görmezden geldi. Taraftarlar, "Taktiksel hataları ve yetersizliği örtemezsiniz" diyerek, İtalyan hocaya karşı istifa çağrılarını yeniden yüksek sesle dile getirmeye başladı. Montella’nın "kafalarını kaldırın" sözleri ise, erken veda eden bir takımın teknik direktöründen ziyade, bir taraftarın yorumu olarak görülerek futbolseverlerin tepkisini çekti.