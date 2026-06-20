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Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Dünya Kupası’ndan elenmemizin ardından Montella’dan "pes" dedirten açıklama

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Dünya Kupası’ndan elenmemizin ardından Montella’dan “pes” dedirten açıklama

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan Paraguay mağlubiyetiyle elenmemizin ardından yaptığı açıklamalarla taraftarları adeta çileden çıkardı.

#1
Foto - Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Dünya Kupası’ndan elenmemizin ardından Montella’dan "pes" dedirten açıklama

Turnuvaya erken veda etmenin sorumluluğunu üstlenmek yerine, suçu şansa bağlayan İtalyan çalıştırıcı, sergilediği tutumla büyük tepki topladı. İki maçta 65 şut çekilmesine rağmen gol yollarındaki etkisizliği ve taktiksel tıkanıklığı "50 yılda bir olur" şeklinde basite indirgeyen Montella, başarısızlığı rasyonel gerekçelerle açıklamak yerine "nasihat" vermeyi tercih etti.

#2
Foto - Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Dünya Kupası’ndan elenmemizin ardından Montella’dan "pes" dedirten açıklama

Milletin büyük umutlarla beklediği ve turnuvanın gizli favorilerinden görülen Milli Takım'ın dramatik elenişi sonrası Montella’nın yaptığı vurgu, sosyal medyada ve spor kamuoyunda sert eleştirilere yol açtı.

#3
Foto - Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Dünya Kupası’ndan elenmemizin ardından Montella’dan "pes" dedirten açıklama

Futbolcuların hırsını övgüye boğan ancak teknik ekibin sorumluluğuna dair tek bir öz eleştiri dahi getirmeyen Montella, "İki maçta 65 şut var, topla oynamayı söylemiyorum bile" sözleriyle, istatistiklerin skora yansıyamamasındaki kendi payını görmezden geldi. Taraftarlar, "Taktiksel hataları ve yetersizliği örtemezsiniz" diyerek, İtalyan hocaya karşı istifa çağrılarını yeniden yüksek sesle dile getirmeye başladı. Montella’nın "kafalarını kaldırın" sözleri ise, erken veda eden bir takımın teknik direktöründen ziyade, bir taraftarın yorumu olarak görülerek futbolseverlerin tepkisini çekti.

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