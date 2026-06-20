Milyonlarca kişi için yeni dönem: 5 gün süre verildi! 65 yaş detayı dikkat çekti
TBMM Genel Kurulu'nda onaylanan Vergi Usul Kanunu değişikliğiyle birlikte, vergi süreçlerinde dijitalleşmeyi artıracak e-tebligat zorunluluğu resmen hayata geçirildi.
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TBMM Genel Kurulu'nda onaylanan Vergi Usul Kanunu değişikliğiyle birlikte, vergi süreçlerinde dijitalleşmeyi artıracak e-tebligat zorunluluğu resmen hayata geçirildi.
Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari kazanç sahiplerine sistemi kullanmaları için 5 günlük bir süre tanınırken, 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli bireyler için esnek düzenlemeler getirildi. Yeni dönemde elektronik ortamda gönderilen tebligatlar, ulaşıldığı tarihi takip eden 5. günün sonunda resmen tebliğ edilmiş sayılacak.
TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Usul Kanunu (e-tebligat ve teminat) değişiklikleri içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7 maddesi daha kabul edildi.
Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kurumlar vergisi mükelleflerine e-tebligat zorunlu hale getirilirken mükelleflere 5 gün süre tanındı.
Meclis'ten geçen yeni kararla vergi süreçlerinde dijitalleşme ve tahsilat güvenliği önlemleri artırıldı. Yeni yasaya göre kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari ve mesleki kazanç sahipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulan elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak.
Elektronik ortamda gönderilen tebligatlar, sistemin muhatabına ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak.
Yüzde 90 veya daha fazla engeli bulunan malul ve engellilerin e-tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu bulunmayacak. 65 yaşını doldurmuş kişiler, talep etmeleri halinde sistemden çıkabilecek.
Ticaret sicilinden silinen tüzel kişiler ile vefat eden veya gaipliğine karar verilen gerçek kişiler sistemden otomatik olarak çıkarılacak.
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