Türkiye'den Arap ülkesine vize muafiyeti
Türkiye'den Arap ülkesine vize muafiyeti Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye, bir Arap ülkesine vize muafiyeti tanıdı. Kararla ilgili detaylar belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'den Arap ülkesine vize muafiyeti Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye, bir Arap ülkesine vize muafiyeti tanıdı. Kararla ilgili detaylar belli oldu.
Karara göre, Cezayir'in umuma mahsus pasaport hamili 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük vatandaşları, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatler ile transit geçişlerinde vizeden muaf tutulacak.
Düzenleme kapsamında söz konusu kişilere, her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli vize muafiyeti uygulanacak.
Daha önce yalnızca 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük Cezayir vatandaşları bu uygulamadan yararlanabiliyordu.
Böylece Türkiye'nin Cezayir vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti uygulamasında yaş kapsamı genişletilmiş oldu.
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