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Türkiye'den Arap ülkesine vize muafiyeti

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'den Arap ülkesine vize muafiyeti

Türkiye'den Arap ülkesine vize muafiyeti Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye, bir Arap ülkesine vize muafiyeti tanıdı. Kararla ilgili detaylar belli oldu.

#1
Foto - Türkiye'den Arap ülkesine vize muafiyeti

Karara göre, Cezayir'in umuma mahsus pasaport hamili 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük vatandaşları, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatler ile transit geçişlerinde vizeden muaf tutulacak.

#2
Foto - Türkiye'den Arap ülkesine vize muafiyeti

Düzenleme kapsamında söz konusu kişilere, her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli vize muafiyeti uygulanacak.

#3
Foto - Türkiye'den Arap ülkesine vize muafiyeti

Daha önce yalnızca 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük Cezayir vatandaşları bu uygulamadan yararlanabiliyordu.

#4
Foto - Türkiye'den Arap ülkesine vize muafiyeti

Böylece Türkiye'nin Cezayir vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti uygulamasında yaş kapsamı genişletilmiş oldu.

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