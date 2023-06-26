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Ekonomi
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EYT'de yeni kapı açıldı! 45-48-50 yaş ile emeklilik geliyor! İşte detaylar

2023-06-26 14:29:52
EYT'de yeni kapı açıldı! 45-48-50 yaş ile emeklilik geliyor! İşte detaylar

Yeni torba yasaların hazırlığı tamamlandı. Maaşlara ek artışlar yapılırken, emeklilik sisteminde de değişiklikler öngören yasa bekleniyor. İkinci torba yasada ise ekonomiye yönelik hazırlıklar yapılmaktadır. Özellikle annelerin emeklilik sistemi için bazı değişikliklerin gündemde olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, çocuk sayısına göre kademeli bir şekilde emeklilik yaşının düşürülmesi düşünülmektedir. Ayrıca, Fiili Hizmet zammı gibi prim eklemeleri ve yaş şartının düşürülmesi gibi çalışmaların da yapılması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, kademeli sistemin 2000 sonrası emekliler için de geçerli olması beklentiler arasındadır. İşte detaylar...

#1
Foto - EYT'de yeni kapı açıldı! 45-48-50 yaş ile emeklilik geliyor! İşte detaylar

Kurban Bayramı'nın ardından gündemde olan konu, yeni bir torba yasa tasarısıdır. Bu tasarı kapsamında, memurlara ve emeklilere ek iyileştirmeler yapılması ve asgari ücrete destek sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca, emeklilik sisteminde de değişiklikler yapılması öngörülmektedir. Özellikle anneler için kademeli emeklilik ve diğer reform çalışmaları da tasarıda yer almaktadır. Bu düzenlemelerle birlikte, emeklilik sürecinin daha esnek hale getirilmesi ve çeşitli grupların emeklilik hakkına daha erken ulaşması hedeflenmektedir.

#2
Foto - EYT'de yeni kapı açıldı! 45-48-50 yaş ile emeklilik geliyor! İşte detaylar

Kademeli emeklilik sistemi, 2000 yılından sonra sigorta girişi olan bireyler arasında büyük ilgi görmüş ve önemli bir konu haline gelmiştir. Bu sistem, çalışanlara kademe kademe emeklilik imkanı sunarak emeklilik sürecini daha esnek hale getirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, kadınlara erken emeklilik, Bağ-Kur prim eşitlemesi ve 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için reform çalışmaları da planlanmaktadır.

#3
Foto - EYT'de yeni kapı açıldı! 45-48-50 yaş ile emeklilik geliyor! İşte detaylar

Yeni emeklilik reformuyla ilgili ayrıntılar henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, özellikle 2000-2008 arasında sigortalı olan bireyler için umut verici bir gelişme olduğu belirtilmektedir. Bu dönemde sigortalı olan kişiler, mevcut düzenlemelere göre emeklilik hakkı kazanabilmek için uzun bir süre daha çalışmak zorunda kalmaktadır. Ancak kademeli emeklilik sistemiyle birlikte, bu sürenin daha erken aşılabilme potansiyeli bulunmaktadır.

#4
Foto - EYT'de yeni kapı açıldı! 45-48-50 yaş ile emeklilik geliyor! İşte detaylar

Bağ-Kur reformu da heyecanla beklenen bir düzenlemedir. Bu reform kapsamında, küçük esnaf ve çiftçileri de içeren 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartının düşürülmesi planlanmaktadır. Bu düzenleme EYT (Erken Emeklilik Hakkı) kapsamındaki Bağ-Kur'luları da etkileyecektir. Ayrıca, SSK'larda da prim gün şartının değiştirilmesi talep edilmektedir. EYT'li SSK'lının prim gün şartı 5000 olarak uygulanması talep edilmektedir. Kısmi emeklilikte de yaş şartının eski düzene dönmesi talepleri bulunmaktadır.

#5
Foto - EYT'de yeni kapı açıldı! 45-48-50 yaş ile emeklilik geliyor! İşte detaylar

Tüm bu talepler, reform çalışmaları kapsamında ele alınacak ve verilecek kararlarla birlikte netlik kazanacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammıyla ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirmiştir. 2023 torba yasa maddelerinin temmuz ayında açıklanması ve Meclis'ten geçmesi beklenmektedir. Bu süreçte yapılacak düzenlemelerle birlikte emeklilik sistemindeki değişiklikler ve diğer iyileştirmeler netleşecektir.

#6
Foto - EYT'de yeni kapı açıldı! 45-48-50 yaş ile emeklilik geliyor! İşte detaylar

Bağ-Kur reformu, emeklilik yaşını etkileyen önemli değişikliklere neden oluyor. Yeni reformla birlikte, prim gün şartı 9000'den 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olan SSK'lılar gibi 7200'e düşürülüyor. Bu durum, küçük esnaf, çiftçiler ve EYT (Erken Yaşta Emeklilik) kapsamına giren Bağ-Kur'luları da etkiliyor.

#7
Foto - EYT'de yeni kapı açıldı! 45-48-50 yaş ile emeklilik geliyor! İşte detaylar

EYT'li Bağ-Kur'luların da reform kapsamına alınması bekleniyor. Bu durumda, erkek esnaflar da 7200 prim günüyle emekli olabilecek. EYT kapsamında olan ve 9000 günü tamamlayamayan erkek esnaflar için ise erken emeklilik imkanı sağlanacak. 7200 günü tamamlayanlar ise hemen emekli olabilecek.

#8
Foto - EYT'de yeni kapı açıldı! 45-48-50 yaş ile emeklilik geliyor! İşte detaylar

Bu çalışma aynı zamanda SSK'lilere de umut verdi. EYT yasasının geçerli prim günü şartı için mevcut mevzuata değil, 8 Eylül 1999 öncesindeki mevzuata bakılması ve Bağ-Kur reformunun da bu torba yasaya dahil edilmesi talep ediliyor. Bu düzenleme, SSK'lilerin prim günü şartını değiştiriyor. Talebin hayata geçmesi durumunda, EYT'li SSK'lilerin 5000 ile 5975 arasındaki prim günü şartı, 5000 olarak uygulanacak.

#9
Foto - EYT'de yeni kapı açıldı! 45-48-50 yaş ile emeklilik geliyor! İşte detaylar

Ayrıca, kısmi emeklilik konusunda da beklentiler bulunuyor. Kısmi emeklilik için yaş şartının 8 Eylül 1999 öncesine döndürülmesi talep ediliyor. Bu durumda, kısmi emeklilik için gerekli primi tamamlayan kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşını tamamladığında emekli olabilecek.

#10
Foto - EYT'de yeni kapı açıldı! 45-48-50 yaş ile emeklilik geliyor! İşte detaylar

Tüm bu talepler, reform çalışmaları kapsamında ele alınacak ve kararlar, çalışmanın tamamlanmasıyla netlik kazanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammıyla ilgili düzenlemelerin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini duyurdu. Bu doğrultuda, 2023 torba yasa maddelerinin temmuz ayında açıklanması ve Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

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