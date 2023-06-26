EYT'de yeni kapı açıldı! 45-48-50 yaş ile emeklilik geliyor! İşte detaylar

Yeni torba yasaların hazırlığı tamamlandı. Maaşlara ek artışlar yapılırken, emeklilik sisteminde de değişiklikler öngören yasa bekleniyor. İkinci torba yasada ise ekonomiye yönelik hazırlıklar yapılmaktadır. Özellikle annelerin emeklilik sistemi için bazı değişikliklerin gündemde olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, çocuk sayısına göre kademeli bir şekilde emeklilik yaşının düşürülmesi düşünülmektedir. Ayrıca, Fiili Hizmet zammı gibi prim eklemeleri ve yaş şartının düşürülmesi gibi çalışmaların da yapılması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, kademeli sistemin 2000 sonrası emekliler için de geçerli olması beklentiler arasındadır. İşte detaylar...