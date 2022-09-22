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Ekonomi
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EYT'de 9000 gün tartışması! Uzman isim riski açıkladı

2022-09-22 14:34:27
EYT'de 9000 gün tartışması! Uzman isim riski açıkladı

EYT için tüm gözler aralık ayına çevrilirken masadaki formül en çok merak edilen konular arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamasında, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi. 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT formülünde prim ve yıl şartının ne olacağı düzenlemenin kimleri emekli edeceğini doğrudan etkiliyor. Bu konuda tartışma sürerken Posta gazetesi sosyal güvenlik yazarı Ekrem Sarısu EYT ile ilgili okuyucularımızdan gelen 9 bin söylentileriyle ilgili soruyu yanıtladı ve 9 bin prim günüyle ilgili risklere dikkat çekti.

#1
Foto - EYT'de 9000 gün tartışması! Uzman isim riski açıkladı

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düğüm aralık ayında çözülecek. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. EYT'den faydalanabilmek için asgari prim ve yıl şartının tamamlanmış olması önemli.

#2
Foto - EYT'de 9000 gün tartışması! Uzman isim riski açıkladı

TEK FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR Yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemede tek bir formül üzerinde duruluyor. Çalışmaların başladığı EYT’de yasanın Ocak 2023’te çıkacağı ifade ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda üzerinde çalışılan emeklilik şartlarında maaştan kesinti yapılması, belli bir yaş bareminin konulması, belli bir primi tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi gibi formüller öne çıkıyor. Ancak bunlardan en çok telaffuz edileni ise kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim günü ile emeklilik hakkı verilmesi oldu.

#3
Foto - EYT'de 9000 gün tartışması! Uzman isim riski açıkladı

BAKAN BİLGİN EYT İÇİN TARİH VERDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme için tarih verdi.

#4
Foto - EYT'de 9000 gün tartışması! Uzman isim riski açıkladı

Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı sona erdirmek üzere olduklarını belirten Bakan Bilgin "Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Bir iki konu daha var EYT ondan sonra, çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi.

#5
Foto - EYT'de 9000 gün tartışması! Uzman isim riski açıkladı

EYT'de formül merak edilirken Posta gazetesi sosyal güvenlik yazarı Ekrem Sarısu EYT ile ilgili okuyucularımızdan gelen 900 bin söylentileriyle ilgili soruyu yanıtladı. İşte Sarısu'nun yazısından ilgili o bölüm...

#6
Foto - EYT'de 9000 gün tartışması! Uzman isim riski açıkladı

Soru: Emeklilikte yaşa takılan (EYT’li) sigortalıyım. Devletimiz benden emekli olmam için 5750 gün istemişti. Benim 6227 gün primim var. Emekliliğime bir senem kaldı. Emekliliğimi beklerken şu an 9000 bin gün söylentileri var.

#7
Foto - EYT'de 9000 gün tartışması! Uzman isim riski açıkladı

Eğer bu doğruysa şunu sormak isterim; hükümetler benden bu prim gün sayısını istemedi ki şimdi benden bunu talep etmeye hakları bulunsun. Bu yüzden eğer böyle bir durum varsa, bu kabul edilemez. Çünkü bu sefer EPT (emeklilikte prime takılanlar) olur. Büyük mağduriyetler ortaya çıkar. Yazılarınızda bunu yetkililerimize iletmenizi rica ediyorum.

#8
Foto - EYT'de 9000 gün tartışması! Uzman isim riski açıkladı

Cevap: EYT konusunda henüz hiçbir şey belli değil. Çalışmalar devam ediyor. İlgili bakan çalışmaların Aralık 2022’de sonuçlandırılıp yasa tasarısının TBMM’ye getirileceğini açıkladı. Buna göre EYT’nin ne getirip, ne götüreceği aralık ayında yasa tasarısı ortaya çıktığında belli olacak. Bakanın masada tek EYT formülü olduğunu açıklamasına karşın, tek formül içeriğini kamuoyuyla paylaşmamasından dolayı konu spekülasyonlara açık hale geldi.

#9
Foto - EYT'de 9000 gün tartışması! Uzman isim riski açıkladı

Sorunuzda belirttiğiniz gibi ortada 9000 gün ve 7200 gün söylentisi dolaşmakta. 12 Eylül ile 17 Eylül arasında 6 gün gazetemizde yayımladığımız ‘EYT Sorunu Ve Çözüm Yolları’ yazı dizimizin, ‘7200 gün ve 9000 gün söylentisi’’ başlığı bölümde; çıkartılacak yasada 7200 gün ve 9000 gün prim aranmasının sigortalı çalışanlara yaramayacağını, bunun Bağkur sigortalılarına ve memurlara yarayacağını, çünkü 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan ve çalışanları EYT mağduru eden 4447 sayılı yasadan önce, Bağkur’lu kadınlar ve kadın memurların 7200 gün, erkek Bağkur’lular ve erkek memurların 9000 gün primle yaş aranmadan emekli olduklarını, dolayısıyla çıkartılacak EYT yasasıyla 7200 gün primi olan Bağkur’lu kadın ve kadın memurlar ile 9000 gün primi olan erkek Bağkur’lu ve erkek memurların emekli edilmesinin, bu kesimin mağduriyetini gidereceğini açıklamıştık.

#10
Foto - EYT'de 9000 gün tartışması! Uzman isim riski açıkladı

Sigortalı çalışanlar için de; ya 8 Eylül 1999’dan önceki şartlarla, yani 5000 gün prim ödeme, kadın 20, erkek 25 yıl sigortalılık süresini dolduranların emekli edilmesi, bu yapılamıyorsa EYT yasasının yürürlüğe konacağı tarih itibarıyla kademeli geçişte aranan, sigortalılık süresi ve prim şartını sağlayanların yaş aranmadan emekli edilmesinin, süre ve prim şartını sağlayamayanların da ileride bu şartları sağladıkları tarihte emekli edilmesinin daha adil bir düzenleme olacağını açıklamıştık.

#11
Foto - EYT'de 9000 gün tartışması! Uzman isim riski açıkladı

Yoksa sigortalı kadınlardan 7200, erkeklerden 9000 gün prim aranmasının yeni bir tartışma ve sayısız ihtilaf yaratacağını belirtmiştik. Sorunuzda da belirttiğiniz gibi böyle bir düzenleme, EYT sorununu çözmeye çalışırken, bu kez de ortaya ‘Emeklilikte Prime Takılanlar (EPT)’ mağdurlarını çıkartır.

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