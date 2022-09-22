EYT'de 9000 gün tartışması! Uzman isim riski açıkladı

EYT için tüm gözler aralık ayına çevrilirken masadaki formül en çok merak edilen konular arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamasında, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi. 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT formülünde prim ve yıl şartının ne olacağı düzenlemenin kimleri emekli edeceğini doğrudan etkiliyor. Bu konuda tartışma sürerken Posta gazetesi sosyal güvenlik yazarı Ekrem Sarısu EYT ile ilgili okuyucularımızdan gelen 9 bin söylentileriyle ilgili soruyu yanıtladı ve 9 bin prim günüyle ilgili risklere dikkat çekti.