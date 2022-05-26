2022-05-26 13:45:11 EYT son dakika gelişmesi! EYT ile kimler emekli olacak erken emekli prim gün sayısı kaç olacak?
EYT son dakika gelişmeleri 25 Mayıs 2022 tarihinde de takip ediliyor. sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının yerine getirilmesi gerekiyor. 1999 yılında çıkartılan yasa ile emeklilikte yaş şartı getirildi. Yaş şartıyla birlikte emekli olacakların önüne yaş engeli geldi. 1999 yılından itibaren EYT’li mağdurların sayısı binleri buldu. EYT’liler mağduriyetlerin giderilmesi için hak arayışlarını sürdürürken, EYT konsunda hükümetten ardı ardına açıklamalar geliyor. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT yasası çıkacak mı? EYT emeklilik kime var, kime yok? EYT emeklilik şartları neler? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül masada. İşte detaylar.