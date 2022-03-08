EYT emekliliği kime vuracak? EYT ile kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emekli olabilmeleri için yıllardır mücadele veriyor. Asgari ücret zammı ve emekli memur zammında yüzleri güldüren hükümet bu kez başka bir yara olan EYT konusunu masaya yatırıyor. 3600 ek göstergenin sırada olduğu şu günlerde EYT emeklilik formülleri de netelik kazanıyor. Milyonlarca vatandaş EYT yasasının çıkmasını dört gözle bekliyor. AK Parti’den gelen son dakika açıklamalar sıkı bir şekilde takip ediliyor. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...