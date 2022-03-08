2022-03-08 14:23:36 EYT emekliliği kime vuracak? EYT ile kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!
EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar son dakika emeklilik düzenlemesi haberini bekliyor. EYT emeklilikte yaşa takılanlar son dakika gelişmeleri takip edilemeye devam ediliyor. AK Parti ve MHP kanadından gelen son EYT açıklaması binlerce mağdura umut olurken, 3600 ek gösterge artışı sonrası sıranın EYT düzenlemesine geleceği açıklanmıştı. Peki EYT son durumu ne? EYT ne zaman çıkacak? EYT ile kim ne zaman emekli olacak? EYT yasası kimi kapsıyor, içeriği ne? EYT’de ne olacak, hangi şartları olacak? EYT ile emeklilik yaşı kaç olacak? İşte EYT-Emeklilikte yaşa takılanlar detayları.