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Evlerinin önünde yetiştirdiler! İlk hasatta 2 ton ürün aldılar

2023-10-14 21:29:56
Evlerinin önünde yetiştirdiler! İlk hasatta 2 ton ürün aldılar

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, geçen yıl tropikal meyve çarkıfelek yetiştirmeye başlayan çift, ilk hasatta 2 tondan fazla ürün aldı.

#1
Foto - Evlerinin önünde yetiştirdiler! İlk hasatta 2 ton ürün aldılar

Adana'da yaşayan Duran ve Çiğdem Al çifti, ek gelir olması amacıyla evlerinin önündeki 400 metrekare alanı tropikal meyve bahçesine dönüştürdü. Babasının işi nedeniyle 17 yaşında Ankara'dan Suudi Arabistan'a giden Çiğdem Al (44) burada tanıştığı mobilya ustası Duran Al ile evlendi. Al çifti, 2018'de yurda dönerek Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde aileden kalan evde yaşamaya başladı.

#2
Foto - Evlerinin önünde yetiştirdiler! İlk hasatta 2 ton ürün aldılar

Duran Al (54) kardeşinin yönlendirmesiyle evinin önündeki 400 metrekarelik arsayı bahçeye dönüştürerek 65 kök çarkıfelek meyvesi fidesi dikti. Eşine destek olmak için bahçede çalışmaya başlayan Çiğdem Al da yetiştirdikleri ürünle ilgili sürekli araştırma yaptı.

#3
Foto - Evlerinin önünde yetiştirdiler! İlk hasatta 2 ton ürün aldılar

Kısa sürede işin inceliklerini öğrenen, bahçenin bakımından meyvenin toplanmasına kadar hemen her şeyiyle çoğu zaman tek başına ilgilenmeye başlayan kadın üretici ilk hasatta 2 ton ürün aldı. Al, eşinin emekli maaşı ve birikimiyle geçinirken "Hazıra dağ dayanmaz." düşüncesi ile çeşitli iş kollarında araştırmalar yaptıklarını söyledi.

#4
Foto - Evlerinin önünde yetiştirdiler! İlk hasatta 2 ton ürün aldılar

Kendisinin kantaron yağı üretirken eşinin de çarkıfelek bahçesi kurduğunu anlatan Al, "Artık her şeyimiz, gelir kaynağımız bu bahçemiz oldu. Bir çocuğa nasıl bakılır o şekilde bahçeye bakıyoruz." dedi. İlk hasatta 2 tondan fazla ürün aldıkları bahçeyi büyütmeyi hedeflediklerini aktaran Al şöyle konuştu: "Biz bu kadar üretimle yerimizde kalmak istemiyoruz. İkinci hasadımızdan sonra Allah nasip ederse ekim alanını 5 dönüme kadar büyütmek istiyoruz. Devletin kadın çiftçi, üreticilere desteği olduğunu duyuyorum. Bu desteklerden bize de nasip olursa bu işi büyüterek kendimizin ve çevremizin ekonomisine daha güzel katkı sağlayacağımızı düşünüyorum."

#5
Foto - Evlerinin önünde yetiştirdiler! İlk hasatta 2 ton ürün aldılar

Bahçeyi kurdukları dönemde çiçeklerin tozlaşması için bir arı kovanı yerleştirdiklerini anlatan Al, "Arı oğul verdi, önce iki sonra üç kovan sahibi olduk. Bu kovanlardan bal elde ettik, satışını yaptık. Bunlar bizi daha çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

#6
Foto - Evlerinin önünde yetiştirdiler! İlk hasatta 2 ton ürün aldılar

Duran Al da bahçeyi kurduktan sonra kendisi dışarda olduğu dönemde bakımını yapması için eşine işin inceliklerini öğrettiğini söyledi. Eşinin de araştırıp daha çok bilgi sahibi olduğunu anlatan Al, "Öğrendikten sonra eşim yükümü hafifletti. Bakımda bana yardımcı oluyor. Bahçeyi tamamen ona bıraktım, devrettim." dedi.

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