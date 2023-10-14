Evlerinin önünde yetiştirdiler! İlk hasatta 2 ton ürün aldılar

Kendisinin kantaron yağı üretirken eşinin de çarkıfelek bahçesi kurduğunu anlatan Al, "Artık her şeyimiz, gelir kaynağımız bu bahçemiz oldu. Bir çocuğa nasıl bakılır o şekilde bahçeye bakıyoruz." dedi. İlk hasatta 2 tondan fazla ürün aldıkları bahçeyi büyütmeyi hedeflediklerini aktaran Al şöyle konuştu: "Biz bu kadar üretimle yerimizde kalmak istemiyoruz. İkinci hasadımızdan sonra Allah nasip ederse ekim alanını 5 dönüme kadar büyütmek istiyoruz. Devletin kadın çiftçi, üreticilere desteği olduğunu duyuyorum. Bu desteklerden bize de nasip olursa bu işi büyüterek kendimizin ve çevremizin ekonomisine daha güzel katkı sağlayacağımızı düşünüyorum."