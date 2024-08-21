Evlerin yakınına kadar gelen obruklar tedirgin ediyor

Evin yakınındaki tarlada oluşan obruklar tedirginliği artırdı. Jeofizik mühendisleri tarafından Fatih Şık'ın evinin çevresinde yapılan ölçüm ve incelemelerde ise oluşan küçük çaplı obrukların derinleşmesinin beklendiği ifade edildi. "Çocuklara bir şey olacak diye korkuyoruz" Çiftçi Adem Ekmekçi, 2 sene önce tarlasında ağaçların arasında bir obruk oluşumu başladığını anlatarak, "Şu anda ise birkaç gün önce hareketliliği çevrede yaşayanlar fark etti, 2 metre derinliğinde yeni küçük obruk oluştu. Çok da genişlemiş durumda. Şu anda inmeye de devam ediyor ve aktif halde. Birkaç gün içeresinde derin bir çukur olacak diye tahmin ediyoruz. Yakınlarına yaklaşamıyoruz. Şu anda bu bölgedeki obrukların hepsi çalışıyor. Aşırı bir sıkıntı var. Sularda genelde bulanıklık var. Çocuklar meyve toplamaya geliyor. Çocuklara bir şey olacak diye korkuyoruz" dedi.