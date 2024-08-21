2024-08-21 12:40:15 Evlerin yakınına kadar gelen obruklar tedirgin ediyor
Konya'nın Karapınar ilçesinde son zamanlarda meydana gelen yeryüzü yarıkları ve küçük çaplı obrukların büyüme tehlikesi vatandaşları tedirgin ediyor. Bir yıl içerisinde evinin hemen yakınında tarlada 2 obruk oluşan ve çevrede yapılan ölçümlerde ev çevresinde obruk riski olduğu belirlenen vatandaş ise evinin taşınması için yardım istiyor. Karapınar'ın Reşadiye Mahallesinde birbirine komşu olan Karakuyu, Ekmekçi, Cafer Şık ve Seyithacı yaylalarında çok sayıda obruk bulunuyor. Ekmekçi Yaylası ve Cafer Şık Yaylasında ise son zamanda obruklar meydana geldi. Adem Ekmekçi'ye ait tarla çevresindeki ağaçların olduğu bölge içinde derinliği 2 metre olan obruk oluşurken, çiftçi Fatih Şık'ın şeker pancarı ekili tarlasında 1 yılda üst üste 2 obruk meydana geldi.