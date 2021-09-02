Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye Türk bayraklı ayar!

Aileler adına açıklama yapan Celil Begdaş, oğlunun HDP’nin ön kapısından içeri alınıp arka kapısından dağa kaçırıldığını belirterek, “Benim oğlum HDP aracılığı ile dağa kaçırıldı. Bazıları diyor ki ‘Burada bulunan aileleri devlet buraya getirmiş.’ Ben de onlara söylüyorum Allah devletten razı olsun ve ne mutlu bize 31 evladımızı aldılar o zalimlerin elinden. Hiç kimse de beklemiyordu bizim çocuklarımız gelecek diye ama biz demek ki mücadelemizi sonuna kadar verdik ve evlatlarımızı kazandık. Biz güçlü olduk, HDP güçsüz oldu. HDP ne diyor, ‘Gelin Meclise.’ Hangi meclise geleceğiz? Bizim evlatlarımız buradan gitti. Bütün evlatlar ve benim oğlum buradan gitti. Gelsinler karşıma çıksınlar ve desinler ki ‘Yalandır’ ama çıkamazlar, yüzleri kalmamıştır. Biz kaleyi yıktık, bakınız bayrağı astık. Hiçbir güç bizi yıkamaz. Ben bütün dünyaya sesleniyorum ve 3 Eylül’de herkesi buraya bekliyorum” dedi.