Ev sahibi olma hayali kuran milyonlar için beklenen müjde netleşiyor! İşte 1.20 oranlı ilk evim kredisi detayı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ev sahibi olma hayali kuran milyonlar için beklenen müjde netleşiyor! İşte 1.20 oranlı ilk evim kredisi detayı

Ev sahibi olma hayali kuran milyonlar için beklenen müjde netleşiyor! Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hazırlanan 1.20 faizli "İlk Evim" konut kredisi kampanyasında 2026 yılı itibarıyla teknik çalışmaların sonuna gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK eşgüdümünde yürütülen projenin, 2026'nın ikinci yarısında resmen ilan edilmesi ve kamu bankaları öncülüğünde başvuruların başlaması bekleniyor.

Orta Vadeli Program kapsamında ilk kez ev alacaklara özel düşük faizli konut kredisi uygulanacağı öğrenildi. Ev sahipliği oranının artırılması ve ilk kez ev alacaklara kolaylık sağlanması açısından büyük önem taşıyan düzenlemeye dair detaylar merak ediliyor. İlk evim konut kredisi faizi ne kadar olacak? Düşük faiz oranlarından kimler yararlanacak?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI? İlk kez ev alacakları yakından ilgilendiren konut finansman paketinin hayata geçirilmesi bekleniyor. Projenin teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanacak. Krediye başvurular ise henüz başlamadı. Kampanyanın 2026 yılı içerisinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

FAİZLER NE KADAR OLACAK? 2026 yılı "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyası kapsamında kredi oranlarının yüzde 1.20 olması bekleniyor. 2 milyon TL üzerinde kredi alamayanlar için limit artışı olacak. Kampanyadan ilk kez ev alacaklar yararlanacak. Kamu bankaları öncülüğünde başlatılacak olan kampanyada düşük faiz oranı ve uygun taksitlerle ödeme imkanı sunulacak.

KİM BAŞVURU YAPABİLECEK? Başvuru şartlarına yönelik henüz bir açıklama yapılmaması rağmen şu şartların aranması bekleniyor:

İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması

Konut alacağı şehirde ikamet etmesi

Son 1 yılda konut satmamış olması

Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması

Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi,

Bu maddelere ilave şartlar aranacağı gibi, şartlar tamamen farklılık da gösterebilir.

KONUT KREDİLERİ MEVCUT DURUMDA NE KADAR? Mevcut durumda bankalarda konut kredisi faiz oranları yüzde 2,64-yüzde 3 arasında değişiklik gösteriyor. 1 milyon liralık kredinin yüzde 2,64 oranında faizle toplam geri ödemesi 3.338.549 TL oluyor. Aylık taksit tutarı ise 27 bin 610 liraya denk geliyor.

Örnek Hesaplama Tablosu Mevcut piyasa koşulları ile kampanya arasındaki fark, geri ödeme tutarlarında uçurum yaratıyor:

