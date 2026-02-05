Ev sahibi olma hayali kuran milyonlar için beklenen müjde netleşiyor! İşte 1.20 oranlı ilk evim kredisi detayı
Ev sahibi olma hayali kuran milyonlar için beklenen müjde netleşiyor! Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hazırlanan 1.20 faizli "İlk Evim" konut kredisi kampanyasında 2026 yılı itibarıyla teknik çalışmaların sonuna gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK eşgüdümünde yürütülen projenin, 2026'nın ikinci yarısında resmen ilan edilmesi ve kamu bankaları öncülüğünde başvuruların başlaması bekleniyor.