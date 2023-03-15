Ev sahibi çileden çıktı | Hırsızlar çıkarken öyle bir şey yazmış ki…

Depo olarak kullandığı evinin soyulduğunu fark eden İsmail Budak, “İçeriye girdiğimde darmaduman olduğunu gördüm. Hırsız baya bir süredir giriyormuş, kameralardan takip ettik. İçeride bulunan birçok malzememi çalmış. 150 bin liraya yakın malzemem şuanda yok. Dükkanımı kiraya verdiğim için burayı depo olarak kullandım, kendi evimiz. İnşaat malzemelerimi buraya taşıdım. Ocak ayından beri bütün malzemeleri çalıyorlar. Evin kapıları da kilitli ama patlatıyorlar, arka kısmından giriyor malzemeleri çalıyorlar. Camları da kırdılar daha sonrasında tahta koydum camların yerine. Ne yapacağımızı bilmiyorum, polise haber verdik onlarda konuyu araştırıyor. Ama bir netice yok 2 ay oldu. Maddi anlamda zararım oldu. Harabe gibi gözüküyor ev, burada komşularımız var herkes bizi tanıyor. Çocukluğumuz burada geçti, bu zamana kadar hırsızlık olmuyordu mahallemizde. Ama son zamanlarda hırsızlık olayları yaşanmaya başladı” dedi.