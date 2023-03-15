Ev sahibi çileden çıktı | Hırsızlar çıkarken öyle bir şey yazmış ki…

Hırsızlıklar yaşandıktan sonra malzemelerini neden boşaltmadığını anlatan Budak, “Benim burayı boşaltamama sebebim; çalıştığımdan dolayı geç geliyorum. Akşam zaten karanlık oluyor, ışıklarda yok. Taşımaya vaktim olmadı zaten malzemeler çok ve ağırdı. Kapıları tekrar onarıp üzerlerine tahta çakmama rağmen kapıları tekrardan kırıp girmiş. Komşularda yakın ama görmemişler. Bir daha girmeye cesaret edemez diye düşündüm. Tahtalarla kapıları da güçlendirdim ama adam çok rahat çok profesyonel. Kendi evi gibi rahat bir şekilde girip çıkıyor. Buradan bir çıkışı var, yolda geçen biri olsa kendi evi zanneder. Bu anlar komşunun kamerasından gözüküyor zaten. Burayı mesken tutmuş resmen. Görüntülerde bir kişi değil 3-4 farklı kişi görülüyor. Aynı kişi değil, bunlar bir ekip bence” şeklinde konuştu.