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Ev kadınlarını bu ilanla tuzağa düşürdüler

2020-11-06 12:34:12
Ev kadınlarını bu ilanla tuzağa düşürdüler

Mersin ve 16 ilde daha sosyal medya üzerinden dolandırıcılıkta bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

#1
Foto - Mersin'de yaşayan ev kadını S.D.; sosyal medya hesabı üzerinden 'evde ek iş, hediye paketleme' ilanı verip, sabun paketleyerek ayda 2 bin 500 TL kazanma vaadinde bulunan bazı kişilerin banka hesap numaralarına, işe girebilmek için 550 TL yatırdı.

Mersin'de yaşayan ev kadını S.D.; sosyal medya hesabı üzerinden 'evde ek iş, hediye paketleme' ilanı verip, sabun paketleyerek ayda 2 bin 500 TL kazanma vaadinde bulunan bazı kişilerin banka hesap numaralarına, işe girebilmek için 550 TL yatırdı.

#2
Foto - Para transferinin tamamlanmasının ardından ilan sahiplerine ulaşamayan S.D., polise şikayetçi oldu.

Para transferinin tamamlanmasının ardından ilan sahiplerine ulaşamayan S.D., polise şikayetçi oldu.

#3
Foto - İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda ilanı veren 16 şüphelinin kimliğini saptadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda ilanı veren 16 şüphelinin kimliğini saptadı.

#4
Foto - Belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen polis, aralarında bir kadının da bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen polis, aralarında bir kadının da bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

#5
Foto - B.S., E.Ç., S.Ç., K.S.Ç., A.Y., A.G., O.A. ve A.A. adlı kadın şüpheli, adliyeye sevk edildi.

B.S., E.Ç., S.Ç., K.S.Ç., A.Y., A.G., O.A. ve A.A. adlı kadın şüpheli, adliyeye sevk edildi.

#6
Foto - 16 ilde daha dolandırıcılık: Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçiren dijital materyallerden Mersin'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri, Kocaeli, Konya, Çanakkale, Malatya, Hatay, Kırıkkale, Düzce, Gümüşhane, Sivas, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'daki birçok kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı ortaya çıktı.

16 ilde daha dolandırıcılık: Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçiren dijital materyallerden Mersin'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri, Kocaeli, Konya, Çanakkale, Malatya, Hatay, Kırıkkale, Düzce, Gümüşhane, Sivas, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'daki birçok kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı ortaya çıktı.

#7
Foto - Polis, soruşturma kapsamında 8 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, soruşturma kapsamında 8 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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