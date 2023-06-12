Ev almak isteyenler dikkat! Hemen bunu yapın

Ev fiyatları vatandaşların gündeminde. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi güncel ev fiyatlarını tek tek araştırırken konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Gayrimenkul uzmanı Efe Gül, "Seçim sonrasında ise gayrimenkul sektörünün hareketlenmeye başlayıp başlamadığını belirleyebilmek için çok erken, zira olası değişikliklerin yürürlüğe girmesi biraz zaman alabilir. Bunun yanında seçim sonrası dönemde piyasalarda belirsizlik yaşanabilir ve bu belirsizlik kısa vadede fiyat dalgalanmalarına neden olabilir. Ancak konut satın alma planı yapanların yüzde yüzde 60’ına yakınının bu planı seçimlerden sonraya ertelediğini düşündüğümüz için sektörün yavaş yavaş hareketlenmesini bekliyoruz. Özellikle 0,69 düşük faizli konut kredisi kapsamındaki projelerin satışlarında artış olacağını düşünüyoruz." dedi.