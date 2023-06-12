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Ev almak isteyenler dikkat! Hemen bunu yapın

2023-06-12 14:29:42
Ev almak isteyenler dikkat! Hemen bunu yapın

Elinde parası olup ev almak için fiyatların düşmesini bekleyenler dikkat! Seçimin ardından gayrimenkul sektöründeki gelişmeler yakından takip edilirken uzmanlar kritik uyarılar peş peşe geldi. Dolar kurundaki artış ve kiralık evlere yoğun talebin ardından konut kredisinin fiyatları hızla arttı. Vatandaşlar ' Ev fiyatları artacak mı, düşecek mi? Ev fiyatları önümüzdeki aylarda ne olur?' sorularını araştırıyor. Parası olan hemen bunu yapsın! Köprüden önce son çıkış. İşte detaylar haberimizde..

#1
Foto - Ev almak isteyenler dikkat! Hemen bunu yapın

Elinde parası olup hangi emtiaya yatırım yapacağını şaşıranlar dikkat! Seçim sonrası uzmanlardan son dakika açıklaması geldi. Ev satın almak için fiyatları bekleyenler dikkat! Dolar, enflasyon ve kiralık evlere olan talep sonrası konut kredisi fiyatları hızla arttı. Ev almak neredeyse hayal eline geldi. Peki ev fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Önümüzdeki aylarda ev fiyatları ne kadar olacak? Uzmanlar tek tek açıkladı. Parası olan hemen bunu yapsın!

#2
Foto - Ev almak isteyenler dikkat! Hemen bunu yapın

Ev fiyatları vatandaşların gündeminde. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi güncel ev fiyatlarını tek tek araştırırken konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Gayrimenkul uzmanı Efe Gül, "Seçim sonrasında ise gayrimenkul sektörünün hareketlenmeye başlayıp başlamadığını belirleyebilmek için çok erken, zira olası değişikliklerin yürürlüğe girmesi biraz zaman alabilir. Bunun yanında seçim sonrası dönemde piyasalarda belirsizlik yaşanabilir ve bu belirsizlik kısa vadede fiyat dalgalanmalarına neden olabilir. Ancak konut satın alma planı yapanların yüzde yüzde 60’ına yakınının bu planı seçimlerden sonraya ertelediğini düşündüğümüz için sektörün yavaş yavaş hareketlenmesini bekliyoruz. Özellikle 0,69 düşük faizli konut kredisi kapsamındaki projelerin satışlarında artış olacağını düşünüyoruz." dedi.

#3
Foto - Ev almak isteyenler dikkat! Hemen bunu yapın

Satılık konutların fiyatlarının artıp artmayacağı konusunda net bilgiler veren Gül, "Yükselen fiyatlar nedeniyle konut satışlarındaki düşüşün bir süre daha devam edeceğiniz düşünüyoruz. Fiyatların yüksekliğinin yanı sıra, konut kredilerinde yaşanan sorunlar da talebin gerilemesini etkiliyor. Ev almak isteyenlere ellerinde para varsa alım yapmalarını söyleyebilirim. Çünkü 2025 yılına kadar konut fiyatlarının artacağını öngörüyoruz. Uygun konut kredileri ile gelecek artışlardan etkilenmelerin bu şekilde önüne geçilebilir." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Ev almak isteyenler dikkat! Hemen bunu yapın

Seçimden sonra konut sektöründeki artışa değinen Gül, ev almak isteyenlere şu tavsiyelerde bulundu: "Seçim öncesinde yabancılar seçim sonucuna odaklanmışlardı. Seçim sonrasında ise beklemeye geçen talebin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa şehirleri başta olmak üzere tekrar artmaya başladığını gözlemliyoruz. Özellikle Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kuveyt, Bahreyn'den global yatırımcıların harekete geçmesini bekliyoruz."

#5
Foto - Ev almak isteyenler dikkat! Hemen bunu yapın

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