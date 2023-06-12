2023-06-12 14:29:42 Ev almak isteyenler dikkat! Hemen bunu yapın
Elinde parası olup ev almak için fiyatların düşmesini bekleyenler dikkat! Seçimin ardından gayrimenkul sektöründeki gelişmeler yakından takip edilirken uzmanlar kritik uyarılar peş peşe geldi. Dolar kurundaki artış ve kiralık evlere yoğun talebin ardından konut kredisinin fiyatları hızla arttı. Vatandaşlar ' Ev fiyatları artacak mı, düşecek mi? Ev fiyatları önümüzdeki aylarda ne olur?' sorularını araştırıyor. Parası olan hemen bunu yapsın! Köprüden önce son çıkış. İşte detaylar haberimizde..