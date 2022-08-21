Ev alamayanlar o yatırıma koştu! Fiyatlar yüzde 83 arttı

KONUTU GERİDE BIRAKTI Arsa ve tarla satış sayısının konutu geride bıraktığını belirten Görkem Öğüt, “TÜİK ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre konut dışı gayrimenkul satışları (arsa, tarla, işyeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi vs) 2021’de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 29.6 artarak 1 milyon 528 bin bandına geldi. Bu satışların 722 bin adedi tarla, 480 bin adedi ise arsa. Konut dışı gayrimenkul satışı 2021 yılında ilk defa konut satışlarını geçti. Bu durum yaşanan sürecin en önemli göstergesi. 2022’nin ilk 6 ayında ülkemizde 1 milyon 603 bin 664 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti. Bu işlemlerin 274 bin 500’ünü arsa, 430 bin 125’ini tarlalar oluşturdu. Sadece temmuz ayında 58 bin civarında arsa, 90 bine yakın tarla satışı gerçekleşti. 2021 verileri üzerinden bir projeksiyon yaptığımızda 2022’de arsa satışının daha da artacağını öngörebiliriz” diye konuştu.