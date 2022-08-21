2022-08-21 08:27:54 Ev alamayanlar o yatırıma koştu! Fiyatlar yüzde 83 arttı
Konut fiyatlarındaki fahiş artış, özellikle ev almak için yeteri kadar birikimi bulunmayan vatandaşların farklı yatırım araçlarına yönelmesine yol açtı. Arsa fiyatlarının konut fiyatlarına göre daha ulaşılabilir olması talebin arsaya kaymasına neden oldu. Arsa fiyatları ise yoğun talebe paralel olarak artış gösterdi, son bir yılda yüzde 83 arttı. Arsa fiyatları en fazla sahil şeridindeki kentlerde arttı. Fiyatların en yüksek olduğu iller ise İstanbul, İzmir, Antalya, Rize ve Muğla oldu.