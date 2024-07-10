EURO 2024'te ilk finalist İspanya

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Yarı Final karşılaşmasında İspanya, Fransa'yı 2-1 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa ile İspanya, yarı finalde karşı karşıya geldi. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı müsabaka Allianz Arena'da oynandı. İspanya'nın Almanya ile oynadığı çeyrek final maçında kırmızı kart gören Dani Carvajal ile sarı kart cezalısı Robin Le Normand kadroda yer almadı. Carvajal'ın yerine sağ bekte forma şansı bulan Jesus Navas, yarı finalde turnuva tarihinde en yaşlı (38) oyuncu olurken, İspanyolların genç yeteneği Lamine Yamal ise bu turda forma giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçti.