2024-07-07 08:54:35 EURO 2024: Hollanda: 2 - Türkiye: 1
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 56. dakikada A Milli Takım’ın ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Arda Güler topun başına geçti. Arda’nın yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak dışarı çıktı. 65. dakikada Arda Güler’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gelen ortayı savunma uzaklaştırdı. Dönen topu yay üzerinde önünde bulan Kenan Yıldız’ın bekletmeden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Verbruggen’den döndü.