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Etna Yanardağı yine patladı! Görsel şölen oluştu

  • Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna, yeniden faaliyete geçti!

  • Gece faaliyete geçen Etna Yanardağı'ndan fışkıran lavlar görenleri büyüledi.

  • İtalya'nin Sicilya adasında bulunan Etna Yanardağı'nın faaliyete geçtiği gece çekilen fotoğraflar görsel şölen yarattı.

  • Çarşamba gününün erken saatlerinde faaliyete geçen yanardağ patladıktan sonra yoğun bir gaz ve duman salınımına neden oldu.

  • Volkandan taşan lavlar gökyüzünü aydınlatırken, lavın kayalar arasından sızdığı anlar doğaya bir kez daha hayran bıraktı.

  • Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna'nın son faaliyeti küçük çaplı olarak değerlendiriliyor.

  • Bundan önceki yıllarda çok daha şiddetli patlayan yanardağ 2017 yılının Mart ayında 10 kişilik BBC kamera ekibinin yaralanmasına neden olmuştu.

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