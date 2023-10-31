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Medya
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"Eteğini kaldırıp k.....a bir tokat attım" demişti! O rezaletin ardından flaş gelişme

2023-10-31 15:03:37
“Eteğini kaldırıp k.....a bir tokat attım” demişti! O rezaletin ardından flaş gelişme

Özellikle inançlı insanları cehaletle suçlayan Celal Şengör, Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikte konuşma yapacağı sırada, kadınlar tarafından “tacizci” olduğu söylenerek protesto edilmişti. Kadınların protestosuyla karşılaşan Şengör’ün, ertesi gün Zübeyde Hanım’ın İzmir Karşıyaka’daki anıt mezarına koşup diz çökerek “Kıymetli oğlunun bir askeri olarak karşındayım. Sana milletçe şükran borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti oğlunun dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır” demesi ise gündem olmuştu. Şengör’ün saçmalıkları Ahmet Hakan’ın da gündemindeydi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, Şengör’ün “yanlış mezara” gittiğini belirtti. Şengör’ün aslında Zübeyde Hanım’ın mezarını ziyaret etmesi gerektiğini ifade eden Hakan, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - "Eteğini kaldırıp k.....a bir tokat attım" demişti! O rezaletin ardından flaş gelişme

“Celal Şengör, İzmir’e gitti. Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikte konuşma yapmak için. * Ancak konuşma yapacağı salonun önünde toplanan kadınlar, Şengör’ün “tacizci” olduğunu söyleyerek protesto ettiler. * Nedir bu taciz olayı? Hatırlayalım:

#2
Foto - "Eteğini kaldırıp k.....a bir tokat attım" demişti! O rezaletin ardından flaş gelişme

Celal Şengör, bir kız öğrencisiyle ilgili anısını anlatırken, “Eteğini kaldırıp k.....a bir tokat attım” demişti. * İzmir’de kadınların protestosuyla karşılaşan Celal Şengör, ertesi gün Zübeyde Hanım’ın İzmir Karşıyaka’daki anıt mezarına koştu. Anıt mezarda diz çöküp şöyle dedi:

#3
Foto - "Eteğini kaldırıp k.....a bir tokat attım" demişti! O rezaletin ardından flaş gelişme

“Kıymetli oğlunun bir askeri olarak karşındayım. Sana milletçe şükran borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti oğlunun dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır.” * Celal Şengör, bu şekilde taciz protestosunun etkisini kırabileceğini düşündü sanırım. Etkiyi kırmış mıdır? Belki. Biraz. Azıcık.

#4
Foto - "Eteğini kaldırıp k.....a bir tokat attım" demişti! O rezaletin ardından flaş gelişme

Oysa etkiyi tamamen ortadan kaldırabilecek bir şey yapabilirdi. Mesela şöyle bir şey:

#5
Foto - "Eteğini kaldırıp k.....a bir tokat attım" demişti! O rezaletin ardından flaş gelişme

Zübeyde Hanım’ın anıt mezarının önünde diz çökecekti. Ve şunları diyecekti: * “(…) Milletin bana okut diye emanet ettiği bir kız öğrencimi taciz ettim. Çok ayıp ettim. Senin şahsında bütün analardan af diliyorum.” ”

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