“Eteğini kaldırıp k.....a bir tokat attım” demişti! O rezaletin ardından flaş gelişme

Özellikle inançlı insanları cehaletle suçlayan Celal Şengör, Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikte konuşma yapacağı sırada, kadınlar tarafından “tacizci” olduğu söylenerek protesto edilmişti. Kadınların protestosuyla karşılaşan Şengör’ün, ertesi gün Zübeyde Hanım’ın İzmir Karşıyaka’daki anıt mezarına koşup diz çökerek “Kıymetli oğlunun bir askeri olarak karşındayım. Sana milletçe şükran borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti oğlunun dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır” demesi ise gündem olmuştu. Şengör’ün saçmalıkları Ahmet Hakan’ın da gündemindeydi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, Şengör’ün “yanlış mezara” gittiğini belirtti. Şengör’ün aslında Zübeyde Hanım’ın mezarını ziyaret etmesi gerektiğini ifade eden Hakan, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: