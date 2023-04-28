Et fiyatları düşüşe geçecek mi?

Besici Mehmet Polat da, şap hastalığından dolayı yaklaşık iki ay kapandığını, şu ana kadar herhangi bir hastalığa rastlayamadıklarını ifade etti. Polat, şöyle konuştu: “Şu anda piyasa açıldıktan itibaren çiftçi bin liradan aşağı düştü. Şu şekilde devam etse et fiyatları da düşer, hayvan fiyatları da düşer. Piyasaya yankısı olur”.