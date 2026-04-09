Esrarengiz olay: Türkiye'nin tonlarca suyu bir anda kayboluyor, Suriye'de çıkıyor olabilir

Girdabı yerinde inceleyen ve bu anlara tanıklık eden vatandaşlardan Ahmet Atan, "Derede akan bütün sular bu girdabın içinde kayboluyor. Burada kaybolan sular yerin altına mı gidiyor yoksa kilometrelerce öteden başka bir yerden mi çıkıyor bilemiyoruz. Zaten ilerimiz de Suriye sınırıdır. Buralarda çıktığı bir yere rastlamadık. Suriye'de çıkıyor olabilir veya yerin altına gidiyor olabilir. Bütün sular burada kayboluyor" diye konuştu.