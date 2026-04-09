Esrarengiz olay: Türkiye'nin tonlarca suyu bir anda kayboluyor, Suriye'de çıkıyor olabilir
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan su kaynağında yaşanan esrarengiz olay dünya gündemine oturdu. Derede bulunan su yok olmaya başladı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde her yıl büyük merak uyandıran ve bu yılki aşırı yağışlarla birlikte tam bir gizeme dönüşen "esrarengiz girdap", görenleri hayrete düşürüyor. Dere yatağı boyunca akan tonlarca su, dev bir girdabın içine girerek bir anda gözden kayboluyor.
Ceylanpınar ilçesinde yer alan dere yatağında, yağışlarla birlikte debisi yükselen sular, belirli bir noktada oluşan girdaba kapılarak yerin altına çekiliyor.
Bölgede bu yıl etkili olan aşırı yağışlar ve derelerin taşma noktasına gelmesine rağmen, devasa miktardaki suyun aynı noktada saniyeler içinde yok olması, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından hayretle karşılanıyor.
Girdabı yerinde inceleyen ve bu anlara tanıklık eden vatandaşlardan Ahmet Atan, "Derede akan bütün sular bu girdabın içinde kayboluyor. Burada kaybolan sular yerin altına mı gidiyor yoksa kilometrelerce öteden başka bir yerden mi çıkıyor bilemiyoruz. Zaten ilerimiz de Suriye sınırıdır. Buralarda çıktığı bir yere rastlamadık. Suriye'de çıkıyor olabilir veya yerin altına gidiyor olabilir. Bütün sular burada kayboluyor" diye konuştu.
