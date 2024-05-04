Esnek elektronik deriyle robotları daha da insansı yapacaklar

Deneylerde, esnek deri sayesinde araştırmacılar çeşitli hassas, dokunmaya dayalı görevleri gerçekleştirmek için şekil değiştirebilen şişirilebilir sondalar ve tutucular oluşturabilidi. Şişirilmiş deriyle kaplanmış prob, insan deneklerin nabzını ve nabız dalgalarını doğru bir şekilde yakalamak için kullanıldı. Şişirilmemiş tutucular, içine bir madeni para düşşe bile bir bardak bardağı düşürmeden tutabildi. Cihaz ayrıca çıtır taco kabuğuna zarar vermeden bastırabildi. Bu keşfin anahtarı, Lu ve arkadaşlarının yıllardır üzerinde çalıştığı yenilikçi hibrit tepki basıncı sensörü. Geleneksel e-deriler kapasitif veya dirençli (resistive) iken hibrit tepkili e-deri, basınca karşı her iki tepkiyi de kullanıyor. Araştırmacılar bu sensörleri mükemmelleştirerek ve onları esneyebilir yalıtım ve elektrot malzemeleriyle birleştirerek çığır açan elektronik deriyi geliştirmeyi başardı.