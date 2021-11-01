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Medya
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Eşkiye Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? EDHO olmayacak mı?

2021-11-01 08:28:42
Eşkiye Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? EDHO olmayacak mı?

EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor 2021? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Şeklindeki sorular EDHO izleyicisi tarafından sıkça merak ediliyor. 199. bölümü ile sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyordu. Oktay Kaynarca’nın (Hızır) paylaşımı kafaları karıştırdı. Peki Eşkiye Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? EDHO olmayacak mı? Eşkiye Dünyaya Hükümdar Olmaz yayından mı kalktı?

#1
Foto - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200’üncü yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. EDHO'nun 26 Ekim Salı günü ekranlarda olacağı duyurulmuştu ancak dizinin sıkı takipçileri kötü sürprizle karşılaştı.Yayınlanması beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm yayınlanmadı. Salı günleri izleyenlerinin karşısına çıkan aksiyonun hız kesmediği diziyle ilgili “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor, EDHO yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200’üncü yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. EDHO'nun 26 Ekim Salı günü ekranlarda olacağı duyurulmuştu ancak dizinin sıkı takipçileri kötü sürprizle karşılaştı.Yayınlanması beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm yayınlanmadı. Salı günleri izleyenlerinin karşısına çıkan aksiyonun hız kesmediği diziyle ilgili “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor, EDHO yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı.

#2
Foto - Eşkiye Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm ne zaman? EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Eşkıya dizisi bitti mi? EDHO yeni sezon neden yok, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi oldu? Eşkiye Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. sezon ile sevenleri karşısına çıkmaya gün sayıyordu.

Eşkiye Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm ne zaman? EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Eşkıya dizisi bitti mi? EDHO yeni sezon neden yok, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi oldu? Eşkiye Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. sezon ile sevenleri karşısına çıkmaya gün sayıyordu.

#3
Foto - Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye kötü haberi Oktay Kaynarca verdi. Sevilen oyuncu, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti. İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı:

Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye kötü haberi Oktay Kaynarca verdi. Sevilen oyuncu, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti. İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı:"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır.

#4
Foto - Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim.Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru,

Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim.Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru,

#5
Foto - başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…

başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

#6
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