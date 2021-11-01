EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor 2021? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Şeklindeki sorular EDHO izleyicisi tarafından sıkça merak ediliyor. 199. bölümü ile sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyordu. Oktay Kaynarca’nın (Hızır) paylaşımı kafaları karıştırdı. Peki Eşkiye Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? EDHO olmayacak mı? Eşkiye Dünyaya Hükümdar Olmaz yayından mı kalktı?