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Medya
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda kimler var?

2021-10-12 14:47:50
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda kimler var?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde ATV’de izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Çakırbeyli, Alpaslan Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli dizinin ana karekterleridir. Çakırbeyli ailesi hem masada hem de sahada güçlü olmak için hem iç hem de dış güzlere karşı sıkı bir mücadele vermekte.

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Foto - Senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı aksiyon, suç ve drama türündeki ATV dizlerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 15 Haziran akşamı yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yeni sezona girmek için gün sayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 26 Ekim akşamı yeni sezon 200. bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Kadrosunda birbirinden başarılı 12 yeni oyuncuyu katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezon oyuncuları da bir hayli merak ediliyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları:

Senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı aksiyon, suç ve drama türündeki ATV dizlerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 15 Haziran akşamı yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yeni sezona girmek için gün sayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 26 Ekim akşamı yeni sezon 200. bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Kadrosunda birbirinden başarılı 12 yeni oyuncuyu katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezon oyuncuları da bir hayli merak ediliyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları:

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Foto - İlker Aksum

İlker Aksum

#3
Foto - Tardu Flordun

Tardu Flordun

#4
Foto - Ragıp Savaş

Ragıp Savaş

#5
Foto - Burcu Binici

Burcu Binici

#6
Foto - Hazım Körmükçü

Hazım Körmükçü

#7
Foto - Nurseli İdiz

Nurseli İdiz

#8
Foto - Yosi Mizrahi

Yosi Mizrahi

#9
Foto - Uğur Yücel

Uğur Yücel

#10
Foto - Serdar Deniz

Serdar Deniz

#11
Foto - Levent Ülgen

Levent Ülgen

#12
Foto - Servet Pandur

Servet Pandur

#13
Foto - Eren Vurdem

Eren Vurdem

#14
Foto - Alara Turan

Alara Turan

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Foto -

#16
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