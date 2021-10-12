Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda kimler var?

Senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı aksiyon, suç ve drama türündeki ATV dizlerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 15 Haziran akşamı yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yeni sezona girmek için gün sayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 26 Ekim akşamı yeni sezon 200. bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Kadrosunda birbirinden başarılı 12 yeni oyuncuyu katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezon oyuncuları da bir hayli merak ediliyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları: