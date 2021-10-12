2021-10-12 14:47:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda kimler var?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde ATV’de izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Çakırbeyli, Alpaslan Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli dizinin ana karekterleridir. Çakırbeyli ailesi hem masada hem de sahada güçlü olmak için hem iç hem de dış güzlere karşı sıkı bir mücadele vermekte.