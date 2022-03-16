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Hayat-Aktüel
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Eskişehir'de yağışlar ve çiftçilerin çabası ile gölet doldu

2022-03-16 16:15:03
Eskişehir'de yağışlar ve çiftçilerin çabası ile gölet doldu

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Beyaz Altın Mahallesi'ndeki gölet, yağışlar ve vatandaşların kurduğu öz el bir boru sistemiyle dereden taşınan su sayesinde doldu.

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Foto - Beyaz Altın Mahallesi'nde DSİ tarafından hayata geçirilen göletin inşaatı 2018'de tamamlandı. Beyaz Altın Göleti, geçen yıl yağış azlığı nedeniyle yeteri kadar su depolayamayınca çiftçiler zor durumda kaldı. Bunun üzerine göletin yanı başındaki dereden boru sistemiyle gölete su çekmeye karar veren mahalleli, yaklaşık 2 aylık çalışma sonunda 2 bin 600 metre hat döşeyip Beyaz Altın Göleti'ne su takviyesi yaptı. Söz konusu takviyeyle geçen yılın mart ayında yüzde 50'lerde olan göletin su seviyesi, yağışlarla birlikte bu sene yüzde 100 oranına ulaştı.

Beyaz Altın Mahallesi'nde DSİ tarafından hayata geçirilen göletin inşaatı 2018'de tamamlandı. Beyaz Altın Göleti, geçen yıl yağış azlığı nedeniyle yeteri kadar su depolayamayınca çiftçiler zor durumda kaldı. Bunun üzerine göletin yanı başındaki dereden boru sistemiyle gölete su çekmeye karar veren mahalleli, yaklaşık 2 aylık çalışma sonunda 2 bin 600 metre hat döşeyip Beyaz Altın Göleti'ne su takviyesi yaptı. Söz konusu takviyeyle geçen yılın mart ayında yüzde 50'lerde olan göletin su seviyesi, yağışlarla birlikte bu sene yüzde 100 oranına ulaştı.

#2
Foto - Beyaz Altın Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hüseyin Sevinç, AA muhabirine, 1 milyon 300 bin metreküp depolama hacmine sahip göletin, 3 bin dönüm alanı sulayabildiğini söyledi. Geçen yıl göletin mart ayında yüzde 40 seviyelerinde doluluk oranına sahip olduğunu anlatan Sevinç,

Beyaz Altın Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hüseyin Sevinç, AA muhabirine, 1 milyon 300 bin metreküp depolama hacmine sahip göletin, 3 bin dönüm alanı sulayabildiğini söyledi. Geçen yıl göletin mart ayında yüzde 40 seviyelerinde doluluk oranına sahip olduğunu anlatan Sevinç, "Elektrikli pompayla yer altı kuyusunda gölete su takviyesi yapmıştık. Daha sonra mahalle halkıyla birlikte bir karar aldık. Göletin yanı başında açan Küçük Dere adını verdiğimiz bir akarsu var. Oradan gölete kadar yaklaşık 2 aylık çalışmayla 2 bin 600 metre uzunluğunda boru döşedik. Bunun bize maliyeti 250 bin lira oldu. Derenin suyuyla gölete takviye yaptık. Hem yağışlarla hem de dereden yaptığımız takviyelerle göletin doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı." dedi.

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Foto - Devlete müteşekkir olduklarını ifade eden Hüseyin Sevinç, her şeyi devletten beklemeden göletin suyuna takviye yaptıklarını kaydederek,

Devlete müteşekkir olduklarını ifade eden Hüseyin Sevinç, her şeyi devletten beklemeden göletin suyuna takviye yaptıklarını kaydederek,"Dereden çektiğimiz boru sisteminden dakikada 1 ton su geliyor. 3 aydır dereden gelen suyla göleti dolduruyoruz. Mayıs ayı sonuna kadar da dereden su takviyesi olur. Bu yıl sulama konusunda rahat olacağız." diye konuştu. Çiftçi Mustafa Erdem ise geçen yıl bu dönemlerde göletin doluluk oranının yüzde 40 seviyelerinde olduğuna değinerek, 2021 yılının temmuz ayında göletten su alamadıklarını bildirdi. Geçen sene mahsullerinin susuz kaldığını ifade eden Erdem, "Burada mısır, pancar, ayçiçeği, patates, soğan gibi ürünleri yetiştiriyoruz. Buğday ve arpa ekimi de yapıyoruz. Bu yıl çok şükür doluluk oranı yüzde 100 seviyelerini ulaştı. 2022 yılı çiftçiler için inşallah bereketli olacak." dedi.

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