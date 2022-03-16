Eskişehir'de yağışlar ve çiftçilerin çabası ile gölet doldu

Devlete müteşekkir olduklarını ifade eden Hüseyin Sevinç, her şeyi devletten beklemeden göletin suyuna takviye yaptıklarını kaydederek,"Dereden çektiğimiz boru sisteminden dakikada 1 ton su geliyor. 3 aydır dereden gelen suyla göleti dolduruyoruz. Mayıs ayı sonuna kadar da dereden su takviyesi olur. Bu yıl sulama konusunda rahat olacağız." diye konuştu. Çiftçi Mustafa Erdem ise geçen yıl bu dönemlerde göletin doluluk oranının yüzde 40 seviyelerinde olduğuna değinerek, 2021 yılının temmuz ayında göletten su alamadıklarını bildirdi. Geçen sene mahsullerinin susuz kaldığını ifade eden Erdem, "Burada mısır, pancar, ayçiçeği, patates, soğan gibi ürünleri yetiştiriyoruz. Buğday ve arpa ekimi de yapıyoruz. Bu yıl çok şükür doluluk oranı yüzde 100 seviyelerini ulaştı. 2022 yılı çiftçiler için inşallah bereketli olacak." dedi.