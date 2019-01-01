Eski telefonlarınızı heba etmeyin! İşte değerlendirebileceğiniz 10 farklı yöntem
Eski ve kullanmadığınız akıllı telefonları, günlük hayatta etkili bir şekilde kullanabilmeniz için 10 farklı yöntemden bahsedildi.Eğer yeni bir akıllı telefon satın aldıysanız eski telefonunuzu satmak zorunda değilsiniz. Günümüzde piyasaya çıkan üst seviye telefonlar arasında kaybolan eski akıllı telefonlar, hala işinize oldukça yarayabilir. Peki kullanmadığınız eski akıllı telefonlar ile neler yapabilirsiniz. İşte eski telefonları değerlendirebileceğiniz 10 farklı yol:
1. Akıllı telefonunuzu Webcam'e dönüştürünKullanmadığınız akıllı telefonunuzu bilgisayar kamerası olarak kullanabilirsiniz.
2. Akıllı telefonunuzu MP3 çalar olarak kullanınKullanmadığınız eski akıllı telefonu değerlendirmenin en iyi yollarından biri de onu MP3 çalara dönüştürmek olacaktır. Telefonlarsa önceden yüklenmiş mp3 oynatma programları zaten mevcut, ancak isterseniz uygulama mağazalarından yeni müzik uygulamalarını indirebilir ve ister internet üzerinden isterseniz de telefonunuza müzik depolayarak MP3 çalara dönüştürebilirsiniz.
3. Akıllı telefonunuzu sesli aramalarda kullanınEski akıllı telefonunuzda herhangi bir SIM kart kullanmıyorsanız, telefonunuza Hangputs veya Skype gibi sesli aramalar yapabileceğiniz uygulamaları indirerek internet üzerinden ücretsiz olarak görüşmeler yapabilirsiniz.
4. Telefonunuzu USB modem veya Wi-Fi noktası olarak kullanınSık sık seyahat ediyor ve cihazlarınızın internete erişmesini sağlamak mı istiyorsunuz? Eğer kullandığınız akıllı telefonu Wi-Fi erişim noktası olarak kullanmak ve bu sayede diğer cihazlarınızın telefonunuzdaki interneti kullanmasını sağlamak istiyorsanız telefonunuzun şarjı oldukça hızlı bitebilir. Ancak aynı yöntemi, eski ve kullanmadığınız bir telefonda deneyerek daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.
5. Akıllı telefonunuzu uzaktan kumandaya dönüştürünAkıllı telefonların uzaktan kumanda olarak kullanılabileceğini hepimiz biliyoruz. Ancak telefonları kumanda olarak kullanan kişi sayısı oldukça az. Eğer sizin de yanınızda götürmediğiniz eski bir telefonunuz varsa telefonu, televizyonunuzun yakınında bırakın ve onu uzaktan kumanda olarak kullanın.Kızılötesi desteğine sahip akıllı telefonlar, internet gerekmeden uzaktan kumanda olarak kullanılabiliyor. Ancak günümüzde çoğu televizyonlar, internet üzerinden telefonlara bağlanarak yönetilebiliyor.
6. Akıllı telefonunuzu depolama birimine dönüştürünEski telefonunuzun hafızasını depolama birimi olarak kullanabilirsiniz. Eğer telefonunuzun dahili hafızası yeterli değilse Micro SD kart ile depolama kapasitesini artırabilirsiniz.
7. Bilgisayarlarınızı eski telefonunuzla kontrol edinEvdeyken iş yerinizdeki bilgisayarınızı kontrol etmek veya çalışırken evdeki bilgisayarınıza göz atmak için eski telefonunuzu kullanabilirsiniz. Bunu yapabilmek için Chrome Uzaktan Masaüstü benzeri uzaktan erişim programlarını telefonunuza kurabilir ve bilgisayarlarınızın sürekli elinizin altında olmasını sağlayabilirsiniz.
8. Eski telefonlarınızı güvenlik kamerasına dönüştürünKullanmadığınız akıllı telefonunuzu, evinizin herhangi bir yerine sabitleyip güvenlik kamerası olarak kullanabilirsiniz. Bu işlemi yerel ağ üzerinden veya bulut tabanlı yapan IP Cam gibi birçok uygulama mevcut. Bu uygulamalar sayesinde evde olmadığınız zamanlarda eski telefonunuz aracılığıyla evinizi canlı olarak kontrol edebilirsiniz.
9. Eski telefonunuzu bilgisayar hoparlörü olarak kullanınAkıllı telefonunuzu, bilgisayar kamerası olarak kullanabileceğiniz gibi hoparlör olarak da kullanabilirsiniz.
10. Eski telefonunuzu araç takip sistemine çevirinAkıllı telefonların hepsinde bulunan GPS ve internet bağlantısı sayesinde, telefonların nerede oldukları internet üzerinden görülebiliyor. Peki aynı yöntemi aracınızda kullanmayı hiç düşündünüz mü? Eğer herhangi bir araç takip sistemi kullanmıyorsanız akıllı telefonunuzu takip sistemine dönüştürebilirsiniz. Kullanmadığınız telefonu aracınızın içine bırakın ve istediğiniz her yerden konumunu takip edin. Şarj sorununu çözebilmek için ise yüksek kapasiteli Powerbank'lar kullanabilir veya telefonunuzu doğrudan araca bağlayabilirsiniz.