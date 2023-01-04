  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Eski koca dehşet saçtı!

2023-01-04 22:32:08
Eski koca dehşet saçtı!

İstanbul Ümraniye'de eski koca dehşeti yaşandı. Saldırgan, boşandığı karısının evlendiği adamı ve ağabeyini vurdu

#1
Foto - Eski koca dehşet saçtı!

Ümraniye’de boşandığı karısının yeniden evlenmesine sinirlenen şahıs, eski eşinin evini bastı. Saldırganın tabancayla vurduğu eski kayınbiraderi hayatını kaybetti, eski eşinin evlendiği kocası da ağır yaralandı.

#2
Foto - Eski koca dehşet saçtı!

Olay, Ümraniye Altınşehir Mahallesi Yeni Filiz Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir saldırgan, boşandığı karısının Ümraniye’deki evine gelerek, eski karısının yeni evlendiği M.P ve boşandığı eşinin ağabeyi N.Z’ye kurşun yağdırdı.

#3
Foto - Eski koca dehşet saçtı!

Kurşunların hedefi olan M.P ağır yaralandı. Kadının ağabeyi N.Z. hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Eski koca dehşet saçtı!

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan eski koca ise karakola giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Herkes altın sanıyor ama… İslam Memiş yeni güvenli limanı açıkladı
Ekonomi

Herkes altın sanıyor ama… İslam Memiş yeni güvenli limanı açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüşün, altından daha fazla getiri sağladığına dikkat çekerken güvenli liman olarak yatırım iç..
Başkan Erdoğan'dan memur ve emeklilere yeni müjde!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan memur ve emeklilere yeni müjde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammının yüzde 30 olarak güncellendiğini duyurdu. Buna göre en düşük emekli maaşı 5500 lira old..
Mustafa Sarıgül'den akılalmaz çağrı: Gelin kaldıralım
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den akılalmaz çağrı: Gelin kaldıralım

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez sınırları aşarak UEFA'ya çağrı yaptı. Sarıgül, ofsayt kuralının kaldırıl..
Zincir marketler rafta indirim için sıraya girdi
Ekonomi

Zincir marketler rafta indirim için sıraya girdi

Migros, ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken, 3 binden fazla markalı üründe s..
Bakan Soylu'dan Sinan Ateş açıklaması
Gündem

Bakan Soylu'dan Sinan Ateş açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili konuşt..
Elektrikli bisiklet 28 yaşındaki gencin sonu oldu
Yerel

Elektrikli bisiklet 28 yaşındaki gencin sonu oldu

İzmir'in Kiraz ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişi, kaza yerinde hayatını kaybetti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23