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Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

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Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

2024-05-13 15:09:43
Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

Yıllardır Türk Silahlı kuvvetlerin başında görev yapan Eski Orgeneral Hasan Iğsız’ın kızı PKK’lı teröristleri korumak için yazılmış olan bildiriye imza atan 1128 akademisyenden biriydi. Yine Silahlı kuvvetlerin en yüksek görevlerinde bulunmuş Eski orgeneral İlker Başbuğ’un oğlu 2009 yılında PKK terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezası alan Burhan Kod adlı Hasan Lala’nın en yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

#1
Foto - Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

Son olarak da İlker Başbuğ’un PKK’yı ve terörist başını öven bir kanalda program yapması geçmişte yaşananları bir bir hatırlattı. Anlaşılan o ki; Bu millet oğluna, kızına söz geçiremeyen generallerin 40 yıldır PKK ile mücadele etmesini ve PKK’yı bitirmesini boşuna beklemiş.

#2
Foto - Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

Konu ilk ortaya çıktığında elbette önce yalanlandı. Zamanın Genelkurmay’ı, "Fotoğrafın 3 yıl önce bir arkadaş grubunda çekildiğini" belirtti. Ancak, Lala'nın Murat Başbuğ'dan bazı asker tanıdıklarının görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin iddialar yalanladı ve "Konuyu başka bir zemine çekerek istismar etmek isteyenler hakkında gerekli yasal işlemlere başvurulacaktır" denildi.

#3
Foto - Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

Genelkurmay'dan “yalanlama” adı altında yapılan açıklamada Başbuğ'un oğlu Murat Başbuğ ile PKK sanığı Hasan Lala'nın yan yana çekilmiş fotoğrafı “üç yıl önce bir arkadaş grubu ortamında çekilen bir resimdir” denilerek doğrulandı.

#4
Foto - Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

HASAN LALA: PKK ÜYELİĞİNDEN 12 AY HAPİS YATTIM Hasan Lala da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındığını, PKK üyeliği suçlamasıyla yargılandığını, 12 ay hapiste yattıktan sonra serbest bırakıldığını, Murat Başbuğ'un çok yakın arkadaşı olduğunu kabul etti.

#5
Foto - Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

DİĞER İKİ İSİM EVET PKK'LIYMIŞ AMA BEN DEĞİLİM Hasan Lala, kendisiyle birlikte aynı operasyonda gözaltına alınan Melike kod adlı Hacer Nar ve Ali kod adlı Yılmaz Ayyıldız'ın ise PKK'lı olduklarını, bu isimleri tanımadığını, kendisinin onlarla bir ilgisinin olmadığını savundu. Lala “Diğer elemanların örgüt üyeliği ortaya çıktı. Onlar doğru. Onların örgüt üyesi olduğu doğru ama benim ilgim yok. Diyerek kendini savunmaya kalktı.

#6
Foto - Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

GENEL KURMAY BAŞKANI PKK’LIYA YARDIM ETMİŞ Lala, Murat Başbuğ'un “gözaltına alınması ve hakkındaki suçlamalardan” haberdar olduğunu da söyledi. Lala şunları söyledi: “Benim başıma gelenler hakkında bilgileri var. Hatta bana yardımcı oldular. Emniyete kadar geldiler. Beni çok iyi tanıyorlar. Murat bey de dosyayı gördü.

#7
Foto - Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

İLKER BAŞBUĞ TELE 1 DE Tele 1’in reklam anonsu şöyle; Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ her ayın ilk cuma günü gerçeğin! adresi TELE1’de ülke ve dünya gündemini yorumlayacak. Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, “Analiz ve Sentez” programıyla artık her ay TELE1’de izleyiciyle buluşacak.

#8
Foto - Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

Moderatörlüğünü Gazeteci Mehmet Ali Güller’in yapacağı programda, İlker Başbuğ küresel güç mücadeleleri ve bölgesel çatışmaları analiz edecek. İlker Başbuğ ve Mehmet Ali Güller ile “Analiz ve Sentez” her ayın ilk cuma günü, TELE1’de olacak.

#9
Foto - Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

TELE 1 KİMİN KANALI Fondaş kanal Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni bebek katili terörist Abdullah Öcalan'dan övgü ile söz eden Merdan Yanardağ’dır. Yanardağ Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması gerektiğini savunmuş teröristbaşı için 'filozof' güzellemesinde de bulunmuş birisidir. Öcalan için 'Son derece zeki birisi' ifadesini kullananmış, "Öcalan hafife alınacak biri değil" demiştir.

#10
Foto - Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

PKK ile mücadele etmesi gereken Eski Orgeneral Hasan Iğsız’ın kızı

#11
Foto - Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

PKK’lı teröristleri korumak için yazılmış olan bildiriye atmıştı. Diğeri de bir Genel Kurmay Başkanının oğlu olarak PKK’lı biriyle arkadaşlık yapmış ve hapse düştüğünde ona yardımcı olmuştu.

#12
Foto - Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

Bu ülkede Genel Kurmay Başkanlığı yapmış bir kişinin PKK’yı ve teröristbaşını öven Merdan Yanardağ’ın kanalında her hafta program yapması sizce de düşündürücü değil mi.

#13
Foto - Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

Oğlunun PKK üyeliğinden hapis yatmış biriyle sarmaş dolaş olması, PKK ile mücadele etmesi gereken eski Genel Kurmay Başkanı’nın PKK’yı ve teröristbaşını öven Yanardağ’ın kanalında program yapması bu ülkede 40 yıldır PKK’nın neden bitirilemediğinin bir cevabı olsa gerek.

#14
Foto - Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

İşte yüreği şehit cenazeleri ile yanan Türk milletinin 40 yıldır sorduğu sorular ve onların cevapları...

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