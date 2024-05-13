2024-05-13 15:09:43 Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada
Yıllardır Türk Silahlı kuvvetlerin başında görev yapan Eski Orgeneral Hasan Iğsız’ın kızı PKK’lı teröristleri korumak için yazılmış olan bildiriye imza atan 1128 akademisyenden biriydi. Yine Silahlı kuvvetlerin en yüksek görevlerinde bulunmuş Eski orgeneral İlker Başbuğ’un oğlu 2009 yılında PKK terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezası alan Burhan Kod adlı Hasan Lala’nın en yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkmıştı.