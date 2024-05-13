Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada

DİĞER İKİ İSİM EVET PKK'LIYMIŞ AMA BEN DEĞİLİM Hasan Lala, kendisiyle birlikte aynı operasyonda gözaltına alınan Melike kod adlı Hacer Nar ve Ali kod adlı Yılmaz Ayyıldız'ın ise PKK'lı olduklarını, bu isimleri tanımadığını, kendisinin onlarla bir ilgisinin olmadığını savundu. Lala “Diğer elemanların örgüt üyeliği ortaya çıktı. Onlar doğru. Onların örgüt üyesi olduğu doğru ama benim ilgim yok. Diyerek kendini savunmaya kalktı.