Eski dostu Özgür Özel'in başını yaktı! Yeni Parti kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya
Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP’yi bölerek kurduğu Yeni Parti’de isim krizi yaşanıyor. Özgür Özel’in CHP’deyken birlikte siyaset yaptığı Öztürk Yılmaz, kendi kurduğu “Yenilik Partisi” ile Özel’in partisi arasındaki isim benzerliği nedeniyle Yargıtay’a başvurmuştu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Yargıtay’ın Öztürk Yılmaz’ı haklı bulduğunu ileri sürdü. Böylece Yeni Parti maziye karışma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar, “Hırsızları savunmak için parti kurdunuz, partinin adını bile çalmışsınız” yorumları yaptılar.