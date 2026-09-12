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Eski dostu Özgür Özel'in başını yaktı! Yeni Parti kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya

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Eski dostu Özgür Özel'in başını yaktı! Yeni Parti kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya

Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP’yi bölerek kurduğu Yeni Parti’de isim krizi yaşanıyor. Özgür Özel’in CHP’deyken birlikte siyaset yaptığı Öztürk Yılmaz, kendi kurduğu “Yenilik Partisi” ile Özel’in partisi arasındaki isim benzerliği nedeniyle Yargıtay’a başvurmuştu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Yargıtay’ın Öztürk Yılmaz’ı haklı bulduğunu ileri sürdü. Böylece Yeni Parti maziye karışma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar, “Hırsızları savunmak için parti kurdunuz, partinin adını bile çalmışsınız” yorumları yaptılar.

#1
Foto - Eski dostu Özgür Özel'in başını yaktı! Yeni Parti kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya

Yeni Parti, isim tartışmasıyla gündemde. Fatih Atik'in aktardığı kulis bilgisine göre Yenilik Partisi'nin itirazı sonrası "Yeni Parti" adıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yeni bir süreç başladı.

#2
Foto - Eski dostu Özgür Özel'in başını yaktı! Yeni Parti kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Yeni Parti'nin ismiyle ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

#3
Foto - Eski dostu Özgür Özel'in başını yaktı! Yeni Parti kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya

Atik'in aktardığına göre Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "Yeni Parti" ile kendi partisinin adı arasındaki benzerlik nedeniyle Yargıtay'a başvurdu.

#4
Foto - Eski dostu Özgür Özel'in başını yaktı! Yeni Parti kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya

Yenilik Partisi'nin itirazının ardından isim konusu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının gündemine taşındı.

#5
Foto - Eski dostu Özgür Özel'in başını yaktı! Yeni Parti kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya

Fatih Atik, Yenilik Partisi'nin başvurusu sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Parti'ye yönelik tutumunu şu sözlerle aktardı:

#6
Foto - Eski dostu Özgür Özel'in başını yaktı! Yeni Parti kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya

“Yenilik Partisi Genel Başkanı Yargıtay’a başvurdu. Bunun üzerine Yargıtay, Yeni Parti’ye bu ismi kullanamayacağını söyledi. Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye dedi ki siz bu adı kullanamazsınız. Yenilik Partili Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay Yeni Parti’ye ‘bu adı kullanamazsınız.’ dedi”

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