Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısın şok oldu!

"KARINLARINI DEŞİP, İÇ ORGANLARINI ÇIKARMIŞLAR" Yaklaşık 45 yıldır aynı yaylada hayvanlarını otlattığını söyleyen Şanveren Onayrılı, "10 mandamı ve bir eşeğimi öldürmüş. Üç büyükbaş hayvanımı da hiç bulamadık. Hayvanların çoğu gebeydi, içlerinde doğumu yaklaşan bir hayvan da vardı. Karınlarını deşip iç organlarını çıkarmış. Leşlerin çevresinde bir ayı ile iki kurt gördüm ancak hayvanları yerken görmediğim için neyin yaptığını kesin olarak söyleyemiyorum. Bu zamana kadar başıma böyle bir olay hiç gelmedi. Hayvanlarım kar yağana kadar yaylada otlardı. İlk defa bu yıl böyle bir olay yaşandı." dedi. "FOTOKAPANDAN NE ÇIKACAĞINI BİLMİYORUM" Olayın ardından bölgeye fotokapan kurulduğunu ifade eden Onayrılı, "Fotokapandan ne çıkacağını bilmiyorum. Jandarma, Milli Parklar, İlçe Tarım ve Orman İşletme görevlileri gelip ilgilendi. Hepsinden Allah razı olsun. Devlet yetkililerinden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." diye konuştu.