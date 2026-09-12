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Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısın şok oldu!

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Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısın şok oldu!

Tokat'ta besicilik yapan Şanveren Onayrılı (63), ahıra dönmeyen 10 mandası ve bir eşşeğini dağda parçalanmış halde budu.

#1
Foto - Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısın şok oldu!

Olay, Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesindeki Akpınar Yaylası’nda meydana geldi.

#2
Foto - Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısın şok oldu!

Yaylada manda ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Şanveren Onayrılı, 10 Eylül’de sürüsünün tamamının ahıra dönmediğini fark etti.

#3
Foto - Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısın şok oldu!

10 MANDA VE BİR EŞEK TELEF OLDU Hayvanlarını aramak için çevrede inceleme yapan Onayrılı, dere kenarında 10 mandası ile bir eşeğini telef olmuş halde buldu.

#4
Foto - Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısın şok oldu!

KARINLARI PARÇALANMIŞ Hayvanların karınlarının parçalandığını gören Onayrılı, bazı mandaların ise kısmen toprak altında olduğunu gördü. Üç büyükbaş hayvanına da tüm aramalara rağmen ulaşamadı.

#5
Foto - Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısın şok oldu!

ÇALIŞMA BAŞLATILDI İhbar üzerine bölgeye jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hayvanların hangi yaban hayvanı tarafından telef edildiğinin belirlenebilmesi amacıyla bölgeye fotokapan yerleştirildi.

#6
Foto - Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısın şok oldu!

"KARINLARINI DEŞİP, İÇ ORGANLARINI ÇIKARMIŞLAR" Yaklaşık 45 yıldır aynı yaylada hayvanlarını otlattığını söyleyen Şanveren Onayrılı, "10 mandamı ve bir eşeğimi öldürmüş. Üç büyükbaş hayvanımı da hiç bulamadık. Hayvanların çoğu gebeydi, içlerinde doğumu yaklaşan bir hayvan da vardı. Karınlarını deşip iç organlarını çıkarmış. Leşlerin çevresinde bir ayı ile iki kurt gördüm ancak hayvanları yerken görmediğim için neyin yaptığını kesin olarak söyleyemiyorum. Bu zamana kadar başıma böyle bir olay hiç gelmedi. Hayvanlarım kar yağana kadar yaylada otlardı. İlk defa bu yıl böyle bir olay yaşandı." dedi. "FOTOKAPANDAN NE ÇIKACAĞINI BİLMİYORUM" Olayın ardından bölgeye fotokapan kurulduğunu ifade eden Onayrılı, "Fotokapandan ne çıkacağını bilmiyorum. Jandarma, Milli Parklar, İlçe Tarım ve Orman İşletme görevlileri gelip ilgilendi. Hepsinden Allah razı olsun. Devlet yetkililerinden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." diye konuştu.

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