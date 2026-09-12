Enerjide dengeleri değiştirecek proje! Türkiye, kardeş ülkeyle dev elektrik köprüsü kuruyor

Şahbazov, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin son yıllarda önemli sonuçlar ortaya koyduğunu ifade etti. Şahbazov, Azerbaycan gazının Türkiye ve Türkiye üzerinden farklı pazarlara taşınmasına ilişkin, "Bugüne kadar bu petrol ve doğal gaz altyapısı aracılığıyla Azerbaycan'dan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara toplam 561 milyon ton petrol ve 196 milyar metreküp gaz tedarik edilmiştir. Bu süre zarfında Türkiye'ye 130 milyar metreküp Azerbaycan gazı taşınmış, bunun 40 milyar metreküpü TANAP'ın (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı) payına düşmüştür." dedi.