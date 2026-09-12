Enerjide dengeleri değiştirecek proje! Türkiye, kardeş ülkeyle dev elektrik köprüsü kuruyor
Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'nda konuşan Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Zengezur Koridoru üzerinden Nahçıvan ve Türkiye'ye elektrik aktaracak dev projenin müjdesini verdi. Petrol ve doğal gaz hatlarıyla ulaşılan devasa sevkiyat rekorlarının ardından şimdi de yeşil enerji alanında Hazar'ı Avrupa'ya bağlayacak dev bir enerji köprüsünün temelleri atılıyor. Orta Asya'dan Türkiye'ye ve oradan uluslararası pazarlara uzanacak bu stratejik enerji koridoru, iki ülkenin bölgesel güç birliğini tescilledi.