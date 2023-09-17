Eşinin sağlığı için ekti, şimdi paraya para demiyor! “Süper meyve”den süper kazanç elde ediyor

Bahçeyi büyütmeye çalıştığını, yetiştirdiği fideleri başka bahçede ekerek üretimi artırmayı hedeflediğini aktaran Bilici, "Dibine fındık kabuğu, hayvan gübresi koyuyorum tam organik olması açısından. Sağlık açısından önemli, ilaç sanayisinde de kullanıyor, vatandaş da bunu çiğ meyve olarak yiyor. Geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyorum." dedi. Bilici, meyvenin buzdolabında 3 aya kadar saklanabildiğini dile getirerek, "Kurutulabiliyor, çayı oluyor, çekirdeksiz. Şehir dışından da isteyenler oluyor. Faydasını görenler var. Eşimin kolesterolü vardı ona iyi geldi." diye konuştu.