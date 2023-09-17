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Eşinin sağlığı için ekti, şimdi paraya para demiyor! "Süper meyve"den süper kazanç elde ediyor

2023-09-17 14:27:57
Eşinin sağlığı için ekti, şimdi paraya para demiyor! “Süper meyve”den süper kazanç elde ediyor

Sakarya'da yaşamını sürdüren İdris Bilici, kolesterol hastalığı olan eşinin sağlıklı beslenmesi için ektiği "süper meyve" olarak da isimlendirilen aronyaya artan talep karşısında aldığı hibe desteğiyle beraber bahçe kurdu. Bilici şimdi ise taleplere yetişemeyecek duruma geldi. Sakarya'da yaşayan İdris Bilici, kolesterol rahatsızlığı bulunan eşinin sağlıklı beslenmesi için ektiği "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyaya artan talep karşısında aldığı hibe desteğiyle bahçe kurdu.

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Foto - Eşinin sağlığı için ekti, şimdi paraya para demiyor! "Süper meyve"den süper kazanç elde ediyor

Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 64 yaşındaki Bilici, eşinin sağlıklı beslenmesi için 5 yıl önce aronya yetiştirmeye karar verdi. Meyveye talep artıca Bilici, aldığı hibe destekle bir dönüm alanda aronya yetiştiriciliğine başladı. Kilogramı 400 liraya satılan aronyanın talebine yetişmekte zorlanan Bilici, ekim alanını 5 dönüme çıkarmak için kolları sıvadı. İdris Bilici, üretime, mısır ve dut ağaçlarını söküp devlet desteğiyle aldığı fidanlarla başladığını söyledi.

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Foto - Eşinin sağlığı için ekti, şimdi paraya para demiyor! "Süper meyve"den süper kazanç elde ediyor

Bahçeyi büyütmeye çalıştığını, yetiştirdiği fideleri başka bahçede ekerek üretimi artırmayı hedeflediğini aktaran Bilici, "Dibine fındık kabuğu, hayvan gübresi koyuyorum tam organik olması açısından. Sağlık açısından önemli, ilaç sanayisinde de kullanıyor, vatandaş da bunu çiğ meyve olarak yiyor. Geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyorum." dedi. Bilici, meyvenin buzdolabında 3 aya kadar saklanabildiğini dile getirerek, "Kurutulabiliyor, çayı oluyor, çekirdeksiz. Şehir dışından da isteyenler oluyor. Faydasını görenler var. Eşimin kolesterolü vardı ona iyi geldi." diye konuştu.

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