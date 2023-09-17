2023-09-17 14:27:57 Eşinin sağlığı için ekti, şimdi paraya para demiyor! “Süper meyve”den süper kazanç elde ediyor
Sakarya'da yaşamını sürdüren İdris Bilici, kolesterol hastalığı olan eşinin sağlıklı beslenmesi için ektiği "süper meyve" olarak da isimlendirilen aronyaya artan talep karşısında aldığı hibe desteğiyle beraber bahçe kurdu. Bilici şimdi ise taleplere yetişemeyecek duruma geldi. Sakarya'da yaşayan İdris Bilici, kolesterol rahatsızlığı bulunan eşinin sağlıklı beslenmesi için ektiği "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyaya artan talep karşısında aldığı hibe desteğiyle bahçe kurdu.