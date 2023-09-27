Eşinin mirasına sahip çıktı, genç girişimcilere örnek oldu

Sabahları gelip körüğü yakarak akşama kadar arıların ve kovanların bakımını yaptığını belirten Aşık, şöyle konuştu: "İklim koşullarından dolayı Kandilli ve çevresinde üretilen bal kaliteli oluyor. Kovanlardaki oğul ve ana arıları da her gün kontrol ederek eksikleri tamamlıyorum. Sıcak havada arıcılık yapmak zor. özellikle bu seneki sıcak daha zorlu geçti. Arılara çocuk gibi bakmak zorundasın yoksa hayvandan faydalanamazsın. Devamlı takip etmek zorundasın. Arıların bakımı ve bal üretimi ile zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmıyorum. Arıları seviyorum, sevdiğim için de bakıyorum. Arılara alıştım, bırakamıyorum. Sevdiğim için zor gelmiyor bana. Onların çalışmasını gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Sağlığım elverdiği sürece bakmaya devam edeceğim ancak yapamayacak duruma gelirsem bu işi bırakırım." Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez de Güler Aşık'ın hemcinslerine örnek olduğunu ifade etti. İl genelinde 10'u kadın 260 arıcı bulunduğunu anlatan Erdönmez, "Kadın üreticilerimizin sayısının artması bizi mutlu ediyor. Geçen yıl eşini kaybeden Güler abla, kovanları bırakmayarak arıcılığı devam ettiriyor. Hem üretim açısından hem de arıcılık yapacak genç girişimciler için ilerlemiş yaşına rağmen devam ettirmesi, azmiyle örnek oluyor. Ev hanımlarımız günlük ev işlerinin yanında sabit arıcılık da yapabilir. Üretime bu anlamda katkı sunabilirler. Birlik olarak her zaman kadın üreticilerimizin yanındayız." diye konuştu.