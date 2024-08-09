Esenyurt'ta haraç istedikleri işletmeyi 2 gün üst üste kurşunladılar

Bin 400 kilometre yol gelmişiz İstanbul'a haraç vermeye gelmedik. Ekmek kazanmaya geldik. Biz burada kimseye beş kuruş para yedirmeyiz. Eğer varsa gelirsin karşıma ihtiyacım var dersin o zaman düşünürüm. Ama kurşunladıktan sonra gel ara tehdit et para almaya çalış bu ülke adalet ülkesidir. Bu ülkenin polisi var, savcısı var, hakimi var. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Biz onlara güveniyoruz. Bir şekilde onlarda belalarını bulurlar. İlk kurşunlamadan sonra mesaj attılar biz yok deyince tekrar gelip kurşunladılar ve mesaj attılar. ‘Biz geldik sen yoktun' dediler. Soytarılar benim gözümde başka hiçbir şeyi yok. Benim insanlara da önerim şu dur kesinlikle bunlara aldanmayın paranızı bunlara yedirmeyin. Siz bunlara para yedirdikçe bunlar kudurmaya başlıyorlar. Bize meblağ belirtmediler. Biz tepki koyunca adamlar artık biz paradan geçtik sizin canınızı alacağız dediler. Benim insanlara önerim, bunlara itibar etmesinler, bunlara kendilerini parçalatmasınlar, bunlara para falan yedirmesinler. Geldikleri gibi devlete, polise, savcıya başvursunlar” dedi.