2024-08-09 14:20:43 Esenyurt'ta haraç istedikleri işletmeyi 2 gün üst üste kurşunladılar
Esenyurt'ta kripto para alım satımı yapan bir işletme, iki gün üst üste motosikletli saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kendilerini yere atarak kurşunlardan kaçmaya çalışan vatandaşların dehşet anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, 6 Ağustos günü gece saat 12.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli saldırganlar işletmenin bulunduğu adrese gelerek, işletmenin camlarına iki el ateş etti. Ardından işletmenin sahibini telefonla arayarak haraç isteyen saldırganlar, olumsuz yanıt alınca ertesi gün dükkanın önüne gelerek, çevrede bekleyen vatandaşlara “çekilin” diye bağırdı. Ardından işletmeyi kurşun yağmuruna tutan saldırganların o anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntüledi.