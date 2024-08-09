  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yabancı ülke, Türk savunma sanayii devinin kapısını çaldı! 2 milyon dolara el sıkıştılar

Bunlar nasıl fiyatlar böyle! Mercedes 2024 fiyat listesi belli oldu

Diyarbakır havaya uçacak! Erdoğan'dan büyük kıyak

Cihat Yaycı ‘gizli ajandaları Türkiye’ diyerek kritik uyarıyı yaptı: Ey Türk milleti uyanın

İşte ülkelerin istihbarat örgütleri! İlk kez duyacaksınız... Her kılığa girip sessiz sedasız sızıyorlar

İran'ı bitirecek hamle! 'Irak, Türkiye ile anlaştı' diyerek duyurdular

Esenyurt'ta haraç istedikleri işletmeyi 2 gün üst üste kurşunladılar

ABD'nin gözü kulağı Baykar'daydı! Bayraktar TB3'ün rakibini ilk kez gösterdiler

İstanbul'u büyük depremden koruyan sır ortaya çıktı! Bilim adamları bile şaştı kaldı

Gençler iş bulamasın terörist olsun istiyorlar! DEM'den Mardin'in istihdam ve üretimine darbe
Aktüel
3
Esenyurt'ta haraç istedikleri işletmeyi 2 gün üst üste kurşunladılar

2024-08-09 14:20:43
Esenyurt'ta haraç istedikleri işletmeyi 2 gün üst üste kurşunladılar

Esenyurt'ta kripto para alım satımı yapan bir işletme, iki gün üst üste motosikletli saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kendilerini yere atarak kurşunlardan kaçmaya çalışan vatandaşların dehşet anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, 6 Ağustos günü gece saat 12.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli saldırganlar işletmenin bulunduğu adrese gelerek, işletmenin camlarına iki el ateş etti. Ardından işletmenin sahibini telefonla arayarak haraç isteyen saldırganlar, olumsuz yanıt alınca ertesi gün dükkanın önüne gelerek, çevrede bekleyen vatandaşlara “çekilin” diye bağırdı. Ardından işletmeyi kurşun yağmuruna tutan saldırganların o anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntüledi.

1
#1
Foto - Esenyurt'ta haraç istedikleri işletmeyi 2 gün üst üste kurşunladılar

#2
Foto - Esenyurt'ta haraç istedikleri işletmeyi 2 gün üst üste kurşunladılar

Bin 400 kilometre yol gelmişiz İstanbul'a haraç vermeye gelmedik. Ekmek kazanmaya geldik. Biz burada kimseye beş kuruş para yedirmeyiz. Eğer varsa gelirsin karşıma ihtiyacım var dersin o zaman düşünürüm. Ama kurşunladıktan sonra gel ara tehdit et para almaya çalış bu ülke adalet ülkesidir. Bu ülkenin polisi var, savcısı var, hakimi var. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Biz onlara güveniyoruz. Bir şekilde onlarda belalarını bulurlar. İlk kurşunlamadan sonra mesaj attılar biz yok deyince tekrar gelip kurşunladılar ve mesaj attılar. ‘Biz geldik sen yoktun' dediler. Soytarılar benim gözümde başka hiçbir şeyi yok. Benim insanlara da önerim şu dur kesinlikle bunlara aldanmayın paranızı bunlara yedirmeyin. Siz bunlara para yedirdikçe bunlar kudurmaya başlıyorlar. Bize meblağ belirtmediler. Biz tepki koyunca adamlar artık biz paradan geçtik sizin canınızı alacağız dediler. Benim insanlara önerim, bunlara itibar etmesinler, bunlara kendilerini parçalatmasınlar, bunlara para falan yedirmesinler. Geldikleri gibi devlete, polise, savcıya başvursunlar” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Devlet nerde ,devlet koruyamiycaksa vergi almasin ,bizde bizi koruyacak mafya haraç verelim
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
TOGG projesindeki şirket konkordato ilan etti!
Ekonomi

TOGG projesindeki şirket konkordato ilan etti! "Avrupa'nın sayılı şirketleri arasındayız" diyorlardı

Yerli üretim TOGG Projesinde elektronik kart tasarım ve üretimi konusunda mühendislik altyapısı hizmeti veren dev şirketten kötü haber geldi..
Avrupa'da yeni kriz patlak verdi
Dünya

Avrupa'da yeni kriz patlak verdi

Avrupa'nın birçok şehrinde yerel halk aşırı turizme tepki gösteriyor ve eylemler düzenliyor. Küresel orta sınıf onlara göre daha ucuz olan A..
Japon savaş gemileri Türk sularına girmek üzere! Haber her an gelebilir
Gündem

Japon savaş gemileri Türk sularına girmek üzere! Haber her an gelebilir

Japonya'ya ait olan iki savaş gemisi Türk sularına girmeye hazırlanıyor. Japonya Deniz Harp Okulu öğrencilerini taşıyan iki gemi önemli bir ..
“Bu bizi çok üzüyor” diyerek duyurdular! Mobilya devi resmen iflas etti
Ekonomi

“Bu bizi çok üzüyor” diyerek duyurdular! Mobilya devi resmen iflas etti

Türkiye'deki sol basının yere göğe sığdıramadığı Alman ekonomisi zor bir dönemeçten geçiyor. Ülkede 24 saatte bir iflas yaşanıyor. Son iflas..
Çıkış, çöküşe döndü! CHP’li Belediyeler bir bir çöküyor
Gündem

Çıkış, çöküşe döndü! CHP’li Belediyeler bir bir çöküyor

Dudak uçuklatan SGK borçları ile gündeme gelen CHP’li belediyeler, borç batağına sürüklenmeye devam ediyor.

‘Hodri meydan yalandı desin hadi dava açsın’ İmamoğlu ekmek fırınının üstü bakın neymiş!
Siyaset

‘Hodri meydan yalandı desin hadi dava açsın’ İmamoğlu ekmek fırınının üstü bakın neymiş!

Sokakta röportaj veren bir vatandaş İBB Başkanı İmamoğlu'nun karanlık yüzünü ifşa etti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23