Esed sonrası Suriye’de yeni dönem! Son içki gelişmesi, “Darısı başımıza” dedirtti

Yeni Suriye yönetimi, Batı’nın dayattığı yaşam tarzını değil, kendi değerlerini esas alan bir düzen kurma iradesini net biçimde ortaya koyuyor. İçki üzerinden kurulan karanlık ekonominin tasfiye edilmesi, ülkenin hem ahlaki hem de sosyal yeniden inşasının önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu adımlar, Esed sonrası Suriye’nin kimliğine ve değerlerine dönüşünün güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.