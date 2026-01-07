  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye'ye geliyor mu? Trabzonspor'a Fildişili sol bek! Daha önce de gündeme gelmişti

Bakın Türkiye kaçıncı sırada! Dünyanın en eğlenceli ülkeleri belli oldu

İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu: Olması mümkün mü? Fenerbahçe ve Galatasaray'dan TFF çıkarması

Aile bakanından doğum izni müjdesi: Hem anneler hem babalar için düzenleme

Bir dünya yıldızı daha Tüpraş'a... Beşiktaş'tan Luis Henrique hamlesi! Inter'in kararı...

Bir tekstil devi daha Türkiye yerine Arap ülkesini seçti: Giden 4,1 milyon dolar

Kendi tarafını seçti: Frattesi'ye kalsa çoktan Galatasaray'a gelmişti

Ekrem’in tebrik ettiği kukla Machado Trump’a seslendi! ‘Ben de koltuk istiyorum’

Kullananların bir bir yuvası yıkılıyordu: İflas ettiler

Trump’ın uykularını kaçıran isme karşı apar topar harekete geçiliyor! Sürgüne yollamak için düğmeye bastılar
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Esed sonrası Suriye’de yeni dönem! Son içki gelişmesi, "Darısı başımıza" dedirtti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Esed sonrası Suriye’de yeni dönem! Son içki gelişmesi, “Darısı başımıza” dedirtti

Suriye’de rejimin devrilmesinin ardından toplumsal yapıyı ifsat eden alışkanlıklara karşı atılan adımlara bir yenisi eklendi.

1
#1
Foto - Esed sonrası Suriye’de yeni dönem! Son içki gelişmesi, "Darısı başımıza" dedirtti

Yeni dönemde özellikle içki satışı fiilen durma noktasına gelirken, bu tablo ahlaki ve toplumsal bir toparlanmanın işareti olarak yorumlanıyor.

#2
Foto - Esed sonrası Suriye’de yeni dönem! Son içki gelişmesi, "Darısı başımıza" dedirtti

Resmi bir “yasak” ilan edilmese de, alkol satışı yapan işletmelerin ruhsatlarının yenilenmemesiyle içki düzenine kapılar birer birer kapanıyor.

#3
Foto - Esed sonrası Suriye’de yeni dönem! Son içki gelişmesi, "Darısı başımıza" dedirtti

Batı medyası bu durumu “belirsizlik” olarak pazarlamaya çalışsa da, sahadaki gerçek bambaşka. The Guardian’ın da kabul etmek zorunda kaldığı üzere, Suriye’nin bilinen içki üreticilerinden Jarjour Şaraphanesi satış yapamaz hale geldi. İçkili mekânlar “ruhsat sorunu” gerekçesiyle mühürlenirken, yıllardır toplumu yozlaştıran bu sektörün önünün kesilmesi halkın büyük kesiminde memnuniyetle karşılanıyor.

#4
Foto - Esed sonrası Suriye’de yeni dönem! Son içki gelişmesi, "Darısı başımıza" dedirtti

Yeni Suriye yönetimi, Batı’nın dayattığı yaşam tarzını değil, kendi değerlerini esas alan bir düzen kurma iradesini net biçimde ortaya koyuyor. İçki üzerinden kurulan karanlık ekonominin tasfiye edilmesi, ülkenin hem ahlaki hem de sosyal yeniden inşasının önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu adımlar, Esed sonrası Suriye’nin kimliğine ve değerlerine dönüşünün güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şerefe

Size ne ulan İçki içmeyi size mi soracağız. Sen kendi hayatına bak. Kimsenin hayatına karışma.

Taraflı

Özendiğiniz kişiye, rejime bakın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İsrail’in İslam dünyasına soktuğu yeni fitne! Arap Birliği’nden jet açıklama geldi
Gündem

İsrail’in İslam dünyasına soktuğu yeni fitne! Arap Birliği’nden jet açıklama geldi

Gazze’de fiili soykırıma ve en temel ihtiyaçların bile bölgeye girmesine engel olmak için ambargoya devam eden terörist İsrail, İslam dünyas..
İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha
Gündem

İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör devleti İsrail'in gazına gelerek Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayıp orduya entegre olmakta ayak ..
Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı
Gündem

Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı

İsrail ve Suriye’nin kalıcı güvenlik ve istikrar sağlanması yönündeki taahhütlerini yeniden teyit ettikleri aktarılan açıklamada, iki devlet..
Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!
Gündem

Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!

Afrika'nın kalbi Gambia'da gönüllü sağlık hizmetleri veren bir Türk doktor, unutulmaz bir an yaşadı. Bansang'dan başkent Banjul'a dönüş yol..
Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
Gündem

Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı

Kadıköy’deki restoranında fahiş fiyatlara itiraz eden müşterisini "Takipçin az" diyerek aşağılayan Bedri Usta lakaplı Bedrettin Aydoğdu hakk..
Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor! Yönetim de taban da sıcak bakıyor: Yakın temas başlıyor!
Gündem

Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor! Yönetim de taban da sıcak bakıyor: Yakın temas başlıyor!

Cumhur İttifakı'na bir partinin daha yakın zamanda katılacağı iddiası Ankara'da kulisleri hareketlendirdi. TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi F..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23