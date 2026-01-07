Esed sonrası Suriye’de yeni dönem! Son içki gelişmesi, “Darısı başımıza” dedirtti
Suriye’de rejimin devrilmesinin ardından toplumsal yapıyı ifsat eden alışkanlıklara karşı atılan adımlara bir yenisi eklendi.
Yeni dönemde özellikle içki satışı fiilen durma noktasına gelirken, bu tablo ahlaki ve toplumsal bir toparlanmanın işareti olarak yorumlanıyor.
Resmi bir “yasak” ilan edilmese de, alkol satışı yapan işletmelerin ruhsatlarının yenilenmemesiyle içki düzenine kapılar birer birer kapanıyor.
Batı medyası bu durumu “belirsizlik” olarak pazarlamaya çalışsa da, sahadaki gerçek bambaşka. The Guardian’ın da kabul etmek zorunda kaldığı üzere, Suriye’nin bilinen içki üreticilerinden Jarjour Şaraphanesi satış yapamaz hale geldi. İçkili mekânlar “ruhsat sorunu” gerekçesiyle mühürlenirken, yıllardır toplumu yozlaştıran bu sektörün önünün kesilmesi halkın büyük kesiminde memnuniyetle karşılanıyor.
Yeni Suriye yönetimi, Batı’nın dayattığı yaşam tarzını değil, kendi değerlerini esas alan bir düzen kurma iradesini net biçimde ortaya koyuyor. İçki üzerinden kurulan karanlık ekonominin tasfiye edilmesi, ülkenin hem ahlaki hem de sosyal yeniden inşasının önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu adımlar, Esed sonrası Suriye’nin kimliğine ve değerlerine dönüşünün güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
